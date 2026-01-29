用力想像成功就會成真？攀岩傳奇霍諾德的「反向」心法：想過最糟情況，才能在登頂101時處之泰然

「顯化（ｍanifest）」被《劍橋詞典》選為2024年度代表字，許多名人都鼓吹「常常想像成功，就能成功」。不過，徒手攻頂台北101的攀岩傳奇霍諾德，以及史上奧運金牌數最多的泳將菲爾普斯，這些頂尖運動員卻熱衷「想像出錯」，而這只是霍諾德克服恐懼的2大策略之一。

2026年1月25日，全球觀眾透過Netflix直播，屏息凝視在台北101外牆緩緩向上攀爬的身影。今年40歲的美國攀岩家霍諾德（Alex Honnold）只花了91分鐘，就在不使用繩索與安全裝備的情況下，爬上508公尺高的台北101頂端。

光是在遠處觀看，就讓許多人頭皮發麻、手心冒汗；他的妻子桑妮（Sanni McCandless）迎接他平安歸來時也說「我全程基本上都在恐慌發作。」霍諾德卻顯得一派輕鬆。他頂著高空強風向上攀爬，還能跟101大樓裡的人揮手致意；爬過最後一個龍形裝飾時，他甚至還有心情想著「我會想念這些龍的」。

登上台北101之前，霍諾德早已是徒手攀岩界的傳奇，優勝美地國家公園的兩座巨牆，半穹岩（約600公尺）與酋長岩（約914公尺）都被他攻克。徒手攀岩不容許失誤，任何細節都可能導致粉身碎骨，這種一再違反人類本能的冒險行為令外界好奇，他怎麼不會怕？他當然會怕，但他有2個策略能克服恐懼。

策略1：鞏固身體記憶：充分排練，將每一步銘刻在心

霍諾德在2018年一次TED演講裡，顛覆了人們對他「無懼」的想像。攀登半穹岩那次，他既猶豫又害怕；他也曾看著酋長岩，一邊立志今年要獨攀它，一邊打臉自己「絕對不可能，它太大、太可怕了。」

「懷疑是恐懼的前兆，」霍諾德說，「如果我害怕，就無法體驗我想要的完美時刻，所以我必須進行足夠的視覺化和排練，來消除所有的懷疑。」

「充分排練」是霍諾德的第一個策略。他在10年內帶著繩索攀登酋長岩同一條路線超過50次，只為了記住每個手點和腳點。他花整整一年，每晚勤奮做伸展運動，只為了確保自己能舒適地完成一個關鍵的踢腿動作。

「當我找到了感覺安全且可重複的動作序列，我就必須記住它們，」霍諾德說，他把這一切想像成一支在數千英尺高空編排好的舞蹈，「我必須確保它們深深銘刻在我心中，不存在任何出錯的可能。我不想在攀爬時還在思考是否走對路、有沒有使用最好的把手點。」

策略2：在腦海沙盤推演：想像各種出錯的可能，消滅懷疑空間

社群媒體上充斥著鼓吹「顯化（manifest）」的訊息：只要不斷想像自己成功、相信它，你就會得到；「manifest」甚至被《劍橋詞典》選為2024年度代表字。霍諾德的第二個策略「視覺化」，卻顛覆這個概念，他想像的是每一種可能出錯的情境。

如果太累怎麼辦？如果太害怕怎麼辦？如果踢腿動作做不到怎麼辦？霍諾德在安全的地面上考慮每一種出錯的可能，以確保真正攀爬時沒有懷疑滋生的空間。

無獨有偶，「想像出錯」也是擁有史上最多奧運金牌的40歲美國泳將菲爾普斯（Michael Phelps）的訓練習慣。他的教練曾透露，菲爾普斯不只想像獲勝，還會想像每種可能出錯的狀況，護目鏡斷裂、起跳台滑倒、比賽中途抽筋，然後想像自己會如何應對。

2008年北京奧運200公尺蝶式決賽，這套方法派上了用場。菲爾普斯一入水，護目鏡立刻進水，他什麼都看不見，但他已在腦海中「游過」這個情境無數次。「我有175公尺是盲游的，」他再次破紀錄並拿下金牌之後表示，「但我感覺一切都在意料中。」

只想正面，成功機率愈低！開始行動才能累積自信

行為科學家札萊（Shadé Zahrai）日前在創業家桑切斯（Codie Sanchez）的Podcast節目中也提醒，過分強調正面想像的「顯化」概念，可能反而導致放棄與失敗。

「2010年代中期有一項研究發現，一個人越是只想像成功結果，達成目標的可能性就越低。」札萊解釋，可能是因為這會不斷凸顯現狀與目標之間的差距，但什麼都沒發生、沒有進展，這會讓人覺得要達標太難，就放棄了。

「顯化」強調行動前先充分建立自信，但札萊提醒，正確的順序應該是，先有行動，後有自信。當人們將理念付諸行動，就能取得愈來愈多「自己做得到」的證據，這將帶來自我效能感的提升，進而增強自信。

10年的縝密排練、設想各種出錯來霍諾德得到完美的攀登體驗：在酋長岩登頂前15公尺，他流暢精準地攀爬著，同時享受鳥兒在峭壁周圍盤旋的聲音，整座山像是為他準備了一場勝利的慶典。這次輕鬆登頂台北101之後，霍諾德說，希望這場挑戰能提醒大家：人生時間有限，好好利用，努力去做自己想做的事吧。

資料來源：TED、Codie Sanchez Podcast

