用力過猛「下體骨折」上翹15度！他急問掛哪科 骨科醫神回1句

生活中心／張尚辰報導

醫師高銘鴻表示，「陰莖骨折」其實是指包覆在陰莖海綿體外層的白膜發生撕裂。（示意圖／翻攝自PIXABAY）

近日一名男子在社群平台發文表示，與女友親密互動時疑似過於激動、用力過猛，事後發現下體出現不自然彎曲情形，讓他相當驚慌，急忙上網詢問，「不小心折到，現在有點往上翹15度左右，感覺軟骨有點骨折，請問我應該要掛哪一科？」貼文曝光後引發熱烈討論。

該名網友於1日在Threads發文指出，當下並未感到明顯外傷，但陰莖卻出現異常彎曲，讓他懷疑是否發生「骨折」。不少網友留言關心，也釣出骨科醫師劉大維親自現身回應幽默表示，「骨科醫師路過，請不要來找我，下體沒有骨頭，請大家告訴大家，謝謝。」一句話讓網友哭笑不得，也成功引發更多關注。

事實上，「陰莖骨折」並非真正的骨頭斷裂。泌尿科醫師高銘鴻曾在臉書發文說明，所謂的陰莖骨折，其實是民間的通俗說法，醫學上正確名稱為「陰莖白膜破裂」，指的是包覆在陰莖海綿體外層的白膜發生撕裂。

高銘鴻指出，臨床上白膜破裂最常發生於性行為過程中，當陰莖處於勃起狀態，若因角度不當、突然撞擊或劇烈彎折，就可能導致白膜撕裂，造成急性傷害。常見症狀包括受傷瞬間的劇烈疼痛、聽到清楚的「啪」一聲、勃起狀態迅速消退，接著陰莖明顯腫脹並出現紫色瘀血外觀；若合併尿道受傷，甚至可能在尿道口看到出血。

醫師也提醒，「陰莖骨折」屬於泌尿科急症，一旦出現相關症狀，應盡速就醫接受評估與治療，切勿因尷尬或觀望而延誤處置。若未及時治療，可能增加日後出現陰莖彎曲、勃起功能障礙，甚至長期性功能問題的風險。

