用力過猛「GG上翹15度」急掛科！骨科醫神回1句揭真相

生活中心／吳宜庭報導



近日社群平台一篇求助貼文引發熱議，一名男網友在Threads自曝，與伴侶親密互動時疑似用力過猛，導致生殖器出現異常彎曲情況，事後甚至「往上翹約15度」，讓他相當驚慌，急忙上網詢問「進去的時候，太大力，不小心折到，現在有點往上翹15度左右，感覺軟骨有點骨折，請問我應該要掛哪一科？」，貼文曝光後迅速引發關注，瀏覽數突破130萬，掀起大量討論。









深夜太激烈「GG上翹15度」骨折了！他慌問掛哪科…骨科醫無奈嘆：別來找我

醫師現身說明，「骨科醫師路過，請不要來找我。GG沒有骨頭，請大家告訴大家，謝謝」。（圖／翻攝自Threads）

該篇貼文也釣出多名醫師現身回應，其中骨科醫師劉大維留言表示：「骨科醫師路過，請不要來找我。GG沒有骨頭，請大家告訴大家，謝謝」。一句話讓網友哭笑不得，該留言更獲得5.2萬人按讚轉傳。不過，也有其他醫師提醒原PO不可掉以輕心，直言此情況應盡速前往急診或泌尿科就醫，避免延誤治療造成後遺症。此外，也有許多網友幽默留言，「一天過去了，可以回來跟泌尿科醫師們報個平安嗎」、「我肯定你沒事，雞雞沒有軟骨」、「餐飲科老師：各位同學，老師今天要教大家做雞軟骨料理」。

深夜太激烈「GG上翹15度」骨折了！他慌問掛哪科…骨科醫無奈嘆：別來找我

「陰莖骨折」其實是「白膜破裂」的通俗說法。醫師提醒，若發生白膜破裂，需立即就醫，以免造成其他後遺症。（圖／民視新聞資料照）

對於民眾常說的「陰莖骨折」，泌尿科醫師高銘鴻曾解釋，這其實是通俗說法，醫學上指的是陰莖海綿體外層的「白膜破裂」。此狀況多發生於性行為過程中，當陰莖勃起時意外撞到、折到，可能在瞬間聽到「啪」的一聲，並伴隨立即性的疼痛，隨後快速消退勃起功能，陰莖腫脹變色，外觀甚至呈現紫色，且有時因為傷到尿道 也可能會在尿道處看到血液。。醫師提醒，白膜破裂屬於泌尿科急症，若未即時處理，恐導致陰莖彎曲或日後出現勃起功能障礙等長期後遺症，呼籲民眾遇到類似狀況務必及早就醫。

