用占星了解賺錢的星盤配置 占星專家唐綺陽：賺錢理財也要懂防詐！
娛樂中心／綜合報導
你有賺錢的運、賺錢的命嗎？關心財運是許多人內心常常捫心自問的問題，占星專家唐綺陽在Podcast 節目《唐陽雞酒屋》這回提及天生會賺錢的星盤配置，揭秘世界首富的星盤配置，話題也聚焦於老天保佑有錢的金星12宮、天上掉錢下來的命盤等內容。唐綺陽表示，每次講到有錢，很多人都覺得只能重新投胎，但其實也別這麼悲觀，因為所有賺錢奧秘都在你的星盤裡，此外，她也提醒，除了看星盤努力賺錢，也要記得懂防詐。
太陽、金星都在12宮 唐綺陽：天生會賺錢
「水火都在天蠍座，跟天蠍有關的月份一定都有大富豪們的新聞。」攤開世界首富馬斯克星盤，唐綺陽直言就是天生會賺錢，關鍵在於太陽與金星都在12宮，其次火星則在8宮。唐綺陽提及，火星8宮工作雖然容易牽扯比較多是非，但也是利多的原因，只要選擇在對的地方冒險，財富就是一飛沖天，尤其火星8宮天生有商業嗅覺，即便不小心巨債，也有機會賺回來，唯一要做就是要有專業人士在旁提醒，或賺到錢就先存一筆。
唐綺陽表示，至於金星在12宮，則是默默賺錢的星盤位置，雖然犧牲奉獻但卻會賺到錢，因為金星12宮的人擁有有如宗教領袖的魅力，在人群背後人氣很高的人選，很容易成為幕後推手，因此金星12宮想變有錢，關鍵就在於只要你不計較，後面就會收穫越來越多。
土星2宮的人易遇金錢考驗 太在乎錢是關鍵
不過要看是不是會有錢的命盤，除了看金星還得看土星，唐綺陽分享，有位金星在2宮的同事曾失業沒收入時，就遇到天上掉下的財運，發票中了一萬元剛好作為救濟使用，至於土星在2宮的人因為比較在乎錢，也常覺得缺錢，因此往往很努力賺錢，即便已經很有錢，內心還是過得很匱乏感，而這種人就得學著如何花錢善待自己。
許多人總希望多賺點錢為晚年做點打算，「土星在五宮的人與子女也有關係，晚年說不定也不用愁。」唐綺陽說，「土星5宮的人是專業技術取勝，也懂得精益求精，因此也深受別人信賴，尤其若未來有了小孩，還是負責任的人，晚年也不用過於擔心。」
詐騙無所不在 唐綺陽分享身邊真實案例
「賺錢理財也要懂防詐！」不過這年頭除了看懂自己星座配置努力賺錢，最重要還得懂得防詐，尤其詐騙集團如今無所不在，根據165打詐儀表板顯示，國人每天都被詐騙一億元以上。唐綺陽分享，同事的朋友就曾遇過詐騙，在網路交友近三個月後，對方說要來台灣找她，不過在這之前得先去一趟北京，因為急需用錢需要這位朋友匯款給他，幸好身為處女座的同事非常謹慎，也剛好人就在北京，說可以幫忙朋友面交現金，才拆穿這件詐騙事件。
唐綺陽也提醒，詐騙集團與時俱進，近日政府普發現金1萬元的訊息也成詐騙目標，因此防範詐騙一定要切記「五不」原則，包括不接陌生來電、不點未知連結、不聽投資明牌、不怕莫名威脅、不給個人資料，提高警覺，希望大家都不要被騙。
