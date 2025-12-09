用古老轉接系統傳遞機密 驚悚片《玩命中繼站》反科技而行
在高科技橫行的年代，諜報片往往都讓正反派人物使出各種駭客手段、竊聽、擷取各種通訊機密，但是驚悚片《玩命中繼站》（Relay）卻反其道而行，全片都以古老的轉接系統，帶來不同的驚心動魄。
片中一大重點是主角們的溝通方式，為了躲避數位網路時代無所不在的監控和追蹤，使用聽障人士專用文字語音轉接系統，電信中繼服務（telecommunications relay service）聯絡。作法是讓使用者，透過專門受訓的中繼操作員，跟一般電話的使用者進行通訊。里茲阿邁德（Riz Ahmed）飾演的艾許，專門擔任吹哨者與黑心企業的中間人，透過此一方法隱藏自己的身分，以免遭到殺身之禍，直到他收到客戶莎拉的求助信號...。
「這感覺就像做夢一樣！」里茲阿邁德笑著坦白道：「你難道不曾夢想著不用手機、脫離網絡，不再時刻在線嗎？現在不是我們駕馭手機，而是手機駕馭我們，對吧？對我來說，脫離網絡、與世隔絕的想法非常有趣。感覺很酷，我想很多人都有過這樣的想法：『如果我用掀蓋手機，然後從地球上消失，會怎麼樣？』」
「我們拍的是一部節奏很快的電影，一部充滿挑戰的電影，就像走鋼索一樣。這就是故事的本質，所以拍攝過程也充分體現了這一點。10天裡有9天都是夜戲，從晚上7點拍到早上7點。工作節奏非常快，壓力也很大，我想最終都會呈現在電影裡，這就是這部電影的風格。」阿邁德要為塑造角色艾許做大量的研究，去見了那些「冒著生命危險努力做正確事情」的吹哨者，他們掌握了足夠的真實資訊來支撐故事，以至於感覺無需再添加其他任何東西：「故事的立體感源自於細節、具體性以及嚴謹的研究。」
另一方面，飾演莎拉的莉莉詹姆斯（Lily James）對於這種反科技的傳遞資訊管道，印象深刻：「他們溝通的方式，用的是老式的轉接系統，甚至還會通過郵局，這本身就是一種絕妙的復古。一旦手機被剝奪，人們自然而然地就會更加渴望聯繫，也更能製造戲劇衝突。」
導演大衛麥肯錫（David Mackenzie）找來曾合作過影集《天堂的旗幟下》的山姆沃辛頓（Sam Worthington），加入這場敵我難分的追補行動，他表示導演在表演上給了很大的發揮空間，創造出遠超劇本本身的角色，並透露經過這麼多年自己的心態總算更加成熟：「說實話，我花了20多年才弄清楚怎麼演戲。直到現在，我才有足夠的自信，能夠用一種比較清晰的方式來表達。身為演員，你不可能躲在臥室裡自學演戲，你必須在片場和團隊一起工作。在那裡，你得承擔風險，一切都暴露在公眾的注視之下。我覺得自己很幸運，撐了這麼久，最後達到了現在的境界，我知道自己有何能耐。」
《玩命中繼站》預告
