用台積電加碼設廠換降至15％？ 旅美學者：「護國神山」正被削弱中

翁履中13日在《中廣新聞網》廣播節目〈千秋萬事〉接受主持人王淺秋專訪。 圖：翻攝自中廣新聞網ＹＴ

[Newtalk新聞] 根據外媒報導，台灣即將和川普政府達成貿易協定，台灣關稅稅率將降至 15%，條件是台積電必須在美進行更大規模投資，傳出至少再增建 5 座半導體廠。美國山姆休斯頓州立大學政治系副教授翁履中今（13）日接受專訪指出，關稅降低至 15% 只跟日、韓一樣，但台積電又要加碼設廠，憂心「護國神山」正在被削弱中。

根據《紐約時報》引述三名消息人士透露，台美貿易協定經過數月談判，目前正進行法律審核階段，最快將於本月宣布。其中，該協議將我出口美國關稅降至 15%，與日、韓等亞洲盟友一致。一位消息人士透露，作為協議一部分，台積電還將承諾在亞利桑那州增建至少 5 座晶圓廠，使其在該州的工廠數量增約一倍，但目前尚不清楚這些投資的具體時間表，台積電也尚未回應。

廣告 廣告

翁履中今日在《中廣新聞網》廣播節目〈千秋萬事〉接受主持人王淺秋專訪。他表示，15% 關稅不意外，跟日、韓同級，至少在競爭力上，台灣不會輸在起跑點。不過 15% 背後，換來台積電加大亞利桑那州投資，讓翁履中憂心，美國正把看見的台灣價值，及其所展現出來優勢，透過這種手段搬回自己家裡。

他表示，川普政府在意不是同盟友誼，也不是民主價值，而是「美國利益」。只要有籌碼，就有合作空間；沒籌碼，就可能被邊緣化。今日台美若能達成協議，代表台灣在川普眼中仍有可交易價值、可合作空間，而這種「被需要」，在川普時代就是安全保障的最現實基礎。

翁履中指出，當前台美關係穩定，顯然是建立在「今天的戰略價值」上。只要台積電夠強，台灣就能穩住腳步，「但未來呢？」希望台灣看到穩定訊號同時，也要看到背後警示：「要讓別人持續重視台灣，就得確保他人利益算計，永遠不能忽視台灣。」

他表示，台美關稅談判的結果，固然可視為對台灣價值的一次再驗證，但這項驗證同時也提醒台灣，在國際政治中，穩定從來不是天賜的，而是必須仰賴實力與籌碼，更要靠政治智慧，才能把風險「談下來」，並爭取時間務實地累積實力，讓穩定得以延續。

翁履中提出警告，賴政府擺明了沒有打算跟美國據理力爭，竟然說台積電是屬於大家的，是全世界的台積電，狠酸台灣是清流「出淤泥而不染」，果然是「清德」總統。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

傳台美關稅15％、台積電再加碼 鄭麗文：任人宰割、傷害國格

《紐時》搶先報台美關稅15% 律師：為了不讓黃國昌「割稻尾」