用命換4人1狗逃生！港大火婦人「逐戶拍門」錯失生機 家屬淚崩

〔編譯陳成良／綜合報導〕香港大埔宏福苑的世紀惡火奪走逾百條人命，在無數家庭破碎的悲劇中，卻也閃耀著人性的光輝。一名住在起火大樓的婦人，在災難當下並未選擇獨自逃生，而是堅持「逐家逐戶拍門」通知鄰居逃跑。最終，她成功救了4名鄰居與1隻狗，自己卻因錯過黃金逃生時間而不幸罹難。家屬悲痛表示：「她用自己的一條命換取了別人，我相信那一刻的決定，她是無悔的。」

據《香港01》報導，這起令人鼻酸的故事發生在火勢猛烈的宏福苑大樓內。一名遇難婦人的家屬1日在臉書(Facebook)的大埔居民社團發文透露，已在燒毀的家中尋獲母親遺體。

家屬引述逃生倖存的街坊說法指出，火警發生時，這名住在17樓的婦人其實接獲了逃生通知，但她沒有立即往樓下衝，而是選擇先去敲響同層鄰居的大門，大聲提醒大家「火來了，快走」。因為她的這項舉動，同層的鄰居得以及時逃生，但婦人自己卻因此延誤了寶貴的逃生時機，最後被迫退回屋內，不幸葬身火海。

家屬在貼文中寫道：「她用自己一條命，換取4人1狗的生命，她是貫徹了她的做人宗旨。」面對母親的犧牲，家屬坦言心情複雜、傷心且難過，但堅定地表示：「我相信，她在那個當下的決定，她是無悔的。」

這篇貼文曝光後，瞬間引爆香港網友淚腺，紛紛留言致敬。「偉大的伯母，您彰顯了人性的光輝」、「生死關頭最後都勇敢救人，雖然離開了，但家人要以她為榮」、「願安息，謝謝阿姨犧牲自己拯救其他人」。在全港一片哀戚的氣氛中，這位平凡婦人的英勇選擇，成為這場災難中最令人動容的註腳。

