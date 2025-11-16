財經中心／陳致帆、廖松筠 台北報導

現代人注重養生，尤其銀髮族最重視存骨本和關節活動力，因此有奶粉業者看準商機，推出富含UC2保健奶粉，用喝的就能補充蛋白質、鈣質，還能顧關節行動力，全方位保養一次搞定，比起吞各種膠囊、更容易吸收，也不用擔心吞嚥困難！

現沖現泡的奶粉，一攪開，濃濃奶香味立刻撲鼻而來。看似普通，但其實大有來頭，這杯可是添加UCII成分的保健奶粉。

骨科醫師陳鈺泓：「相對於我們一般常見的葡萄糖胺，或者是軟骨素等，目前的多項研究顯示，它有更好的對於行動力，有更好的保護的效果，足量的攝取到40毫克的UCII，才會有比較好的保健效果。」

廣告 廣告

「用喝的保健」正夯！添加UCII高鈣奶粉 一杯搞定全方位營養

奶粉業者推出添加UCII成分的奶粉。（圖／民視新聞）

現代人生活忙碌，為了補充各種營養素，每天得吞下各種瓶瓶罐罐保健品，尤其是銀髮族更重視關節和骨骼、肌肉的健康，為了防止骨骼肌肉流失，現在奶粉業者推出添加UCII成分的奶粉，裏頭除了有膠原蛋白，還有原先奶粉裡的高鈣、高蛋白，這樣用喝的，讓專業骨科醫師說真的比較方便。

骨科醫師陳鈺泓：「目前有一些像喝的，這個UCII的牛奶或奶粉，它同樣有獲得原廠的雷射認證（貼），一杯牛奶它就有足量40毫克的UCII，牛奶更好一點是它有高鈣，同時攝取也可以補充，很多的優質的蛋白質，讓你一杯牛奶，就可以獲得全方位的保養。」

「用喝的保健」正夯！添加UCII高鈣奶粉 一杯搞定全方位營養

不只照顧關節靈活度、骨骼和肌肉也照顧到了。（圖／民視新聞）

一杯就能取代瓶瓶罐罐，不只照顧關節靈活度、骨骼和肌肉也照顧到了，讓不同年齡層的需求、還有維持行動力，有了另一種選擇。

原文出處：「用喝的保健」正夯！添加UCII高鈣奶粉 一杯搞定全方位營養

更多民視新聞報導

吳淡如成最容易遭冒用名人！ 吊車大王宣導反詐籲：勿貪小便宜

玉山金召開法說會 公布2025年第三季營運概況 自結淨收益677.5億

鳳凰颱風撲台! 菜價明後兩天恐漲 菜籃族趕緊囤貨

