用喝的花生捲冰淇淋！鬍子茶聯名福源花生 復刻夜市經典台灣味

【緯來新聞網】人氣奶蓋手搖飲品牌「WHOS TEA 鬍子茶」繼初夏與王子麵聯名後，緊接著再與台灣人氣老字號「新竹福源花生醬」聯名， 推出用「喝」的花生捲冰淇淋，經典復刻台灣人的廟口夜市小吃，不只味道與口感上創新升級，更再現了揉合日常記憶與味覺的台灣感性。

鬍子茶與台灣人氣老字號「新竹福源花生醬」聯名。（圖／鬍子茶提供）

小時候在廟口和夜市排隊等待的那捲花生捲冰淇淋嗎？花生糖顆粒鋪滿潤餅皮，捲上古早味叭噗冰淇淋，是許多台灣人共同的回憶。這次鬍子茶大膽翻玩，把令人懷念的好滋味，用「喝」的方式復刻成這杯「花生捲捲冰淇淋紅 茶」，讓經典的老派台灣味搖身一變，成為今年夏天最潮的話題手搖！香氣濃郁 的花生奶蓋搭配冰淇淋紅茶的沁涼口感，還能選擇免費加上靈魂配料香菜，完美還原記憶中的花生捲冰淇淋。

這次聯名最大亮點就是嚴選超人氣老字號「新竹福源花生醬」香、濃、綿的 黃金比例，鬍子茶特別打造全新升級的花生奶蓋，不只 香氣濃郁，還吃得到真材實料的花生顆粒口感，鹹甜交錯、層次分明。搭配香 醇紅茶的「花生捲捲紅茶」冰涼爽口、甜而不膩，加入紅茶鮮奶與鮮奶油的 「花生捲捲厚乳」口感則更滑順，完美呈現花生撞奶的靈魂，經典中創新，台味又新潮。

