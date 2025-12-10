用嘴呼吸害臉垮！醫揭「5大危險」：不只口臭 嘴巴閉不起來

記者鄭玉如／台北報導

許多人鼻塞時，習慣用嘴呼吸，恐影響口腔健康。耳鼻喉科醫師陳世璽表示，鼻腔具有呼吸、保護、嗅覺三大功能，若經常用嘴巴呼吸，容易感冒、蛀牙、口臭、疲倦、打呼，且一旦養成不良習慣，會造成顏面肌肉鬆弛，變成惡性循環，嘴巴恐無法閉上。

陳世璽在臉書粉專指出，從嘴巴直接吸入空氣，沒有經過鼻腔保護，容易造成呼吸道感染；無法獲得足夠氧氣，白天昏昏沉沉；晚上睡覺時，張口呼吸導致舌頭後倒，除了打鼾，還有睡眠呼吸中止症；另外，嘴巴呼吸時會造成唾液揮發，缺乏唾液保護，容易產生異味與蛀牙。

陳世璽分享張口呼吸的5原因，首先是鼻塞，鼻中膈彎曲、鼻甲肥大、鼻過敏、鼻息肉、腺樣體肥大等；或是顱顏異常，例如暴牙、齒列不正，使嘴巴難以閉上；還有不良習慣，有些人覺得用嘴巴呼吸較輕鬆，時間久了恐造成顏面肌肉鬆弛，變成惡性循環，嘴巴更加無法閉上。

另外，當人處於焦慮、壓力的情況下，也會用不正常的方式呼吸，其中一種就是張口呼吸。最後是劇烈運動時，此時需要大量氧氣，因而透過嘴巴進行換氣，屬於正常生理現象。

陳世璽建議，若想改善用嘴呼吸的習慣，可找耳鼻喉科醫師評估檢查，看看是否有鼻塞或嚴重齒列不正的問題，同時也要保持良好口腔衛生、有意識的呼吸訓練，解決鼻塞後，提醒自己「閉上嘴巴、經鼻呼吸」，或嘗試口咽肌肉力量訓練，有助於回復顏面與口腔肌肉的力量，幫助嘴巴閉合。

