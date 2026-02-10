用國安辦高金素梅？謝寒冰看完北檢聲明驚：哪一個跟國安有關

無黨籍立委高金素梅遭檢舉涉嫌長期以人頭詐領助理費，引發外界討論。不過，媒體人謝寒冰看了台北地檢署的聲明質疑，哪一個跟國安有關？是不是本想用國安辦高金，但因查不到證據，只好用其他理由來辦。

無黨籍立委高金素梅。（圖/資料照）

高金素梅遭檢舉涉嫌長期以人頭詐領助理費、違反醫療器材管理法及詐領某協會補助款等案件，台北地檢署今（10）日指揮調查局國家安全維護工作站兵分30路搜索無黨籍立委高金素梅及張姓助理等人住處、國會辦公室，約談高金素梅及張姓助理共18人，高金素梅涉及《貪汙治罪條例》利用職務詐取財物罪、違反《醫療器材管理法》等罪，目前高金素梅多人被列被告，晚間將由調查局國安站移送北檢複訊。

資深媒體人謝寒冰。（圖/中天新聞）

謝寒冰也隨即在臉書發文指出，北檢表示之所以對高金素梅大規模搜索，係法務部調查局國家安全維護工作站報請本署指派檢察官指揮偵辦。但目前北檢認為高金涉嫌的三大理由：涉嫌詐領助理費、違反醫療器材管理法、及詐領某協會補助款。

謝寒冰質疑，但這三個哪一個跟國安有關？看起來是不是很像本來想用國安辦高金，但查不到證據，只好用其他理由來辦？

