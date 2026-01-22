用在地手作的溫度迎新歲 高分署推薦暖心選品

▲農曆春節高分署推薦多元培力計畫單位三款新春選品。

【記者 王雯玲／高雄 報導】在歲末年初之際，總想將最真摯的祝福化為好禮贈予親友，一份兼具故事及溫度的新春好禮，更能傳遞心意。勞動部勞動力發展署高屏澎東分署長期透過多元培力計畫陪伴轄區民間單位，促進地方產業發展及創造在地就業機會，協助弱勢就業。因應農曆春節特別推薦多元培力計畫單位三款新春選品－充滿節慶感的布紅包袋、香氛感高士佛澤蘭禮盒及元氣滿滿蔬果茶禮盒，每一款皆展現來自在地人物及產業的活力，讓春節送禮不只暖心，也成為支持地方的力量。

位於高雄的「有限責任高雄市杉林大愛縫紉生產合作社」，協助地方婦女走過風災，重拾出發的勇氣，運用縫紉手藝築起生活的根基與希望，為迎接新春的到來推出典雅而喜氣的布紅包袋，每一個紅包袋都採用精緻的日本花布搭配金屬磁扣，一針一線都蘊藏著在地婦女專注的心意與溫暖的祝福，讓您過年送紅包，不再只是禮俗，而是可以陪伴一整年的祝福小物，訂購專線(07)677-6406或粉絲專頁「杉林布包Sunny Bubao－大愛縫紉手作坊」。

位處台灣最南端原民部落「社團法人屏東縣牡丹鄉高士社區發展協會」，專注於推動南排灣族的部落文化，復興在地植物與傳統耕作技術，選用部落特有植物「高士佛澤蘭」推出一款內含香氣馥郁且能安定心緒的茶包、舒緩壓力的艾草條以及促進循環放鬆身心的足浴包，讓充滿部落色彩的文化產物，以草本香氣提供一份療癒的新春好禮，訂購請洽粉絲專頁「高士部落生態旅遊」。

來自高雄的「保證責任高雄市恩典農特產品生產合作社」，由那瑪夏小農共同組成，以友善耕作及有機栽種，將最天然、健康的優質農特產品呈現給消費者，合作社為年節精心推出「森息之旅－低碳蔬果茶」禮盒，選用高山栽種的蔬菜與水果製成太空蔬菜包及果乾茶，搭配高山烏龍茶茶包，將蘊含對土地關懷與支持的在地農產品，與永續理念傳遞給親友，訂購專線0913-009-410或粉絲專頁「高雄市那瑪夏恩典農特產品生產合作社| Kaohsiung」。

高屏澎東分署長郭耿華表示，多元培力計畫輔導地方民間團體發展地方特色產業，適逢農曆春節多元培力單位推出多款特色禮盒，這些年節伴手禮不僅是民間團體長期努力的成果，更是文化傳承與為弱勢團體創造的就業機會，邀請您送禮首選在地民間團體禮盒，共同支持在地產業永續發展，更多春節禮品請至「社會經濟入口網」網站（網址：https://se.wda.gov.tw/Uploads/category/0020/11409.pdf）查詢。（圖／記者王雯玲翻攝）