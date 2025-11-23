用大麥克指數佐證「台灣病」 專家：易懂卻不嚴謹
（中央社記者潘姿羽台北23日電）經濟學人以「大麥克指數」為由，指稱台灣匯率長期遭低估，導致「台灣病」，引發各界正反意見，不過單就「大麥克指數」是否適合做為評斷匯率標準，學者專家多認為不夠嚴謹，尤其大麥克指數相較於匯率因素，反映更多的是在地生產成本。
經濟學人（The Economist）引用其編製的大麥克指數，指稱台灣央行長期壓低新台幣匯率，導致台灣經濟金融產生多項問題，如國人購買力受損、房價攀升、累積金融風險等。
不過單以大麥克指數是否適合作為評斷匯率高估或低估，學者專家普遍持否定態度。中央銀行直言，只以單一商品評估匯率並不恰當，若利用其他單一商品指數評估一國通貨匯價是否高估或低估，也可能出現截然不同的結果。
以坊間常見的單一商品指數大麥克指數及iPhone指數而言，以最新iPhone售價換算，新台幣對美元匯率高估17.1%，此結果與大麥克指數顯示新台幣對美元匯率低估55%的結果，背道而馳。
為何單一商品指數存在缺陷，央行官員解釋，各國麥當勞都有大麥克漢堡，但麵包、肉、蔬菜可能使用當地食材較多，相較於背後隱含的匯率因素，反映更多的是原物料價格及人力成本。
若看iPhone指數，iPhone基本上是全球生產零件後組裝，非在地產品，相較於大麥克指數，iPhone指數本質上可能更貼近購買力平價（Purchasing Power Parity, PPP）的精神。
不過央行官員也說，儘管iPhone生產前端的精神大致符合，但到了訂價階段，蘋果會因為各地市場情況不同，而有不同的訂價策略。
台經院景氣預測中心主任孫明德進一步指出，iPhone指數很大的問題是各地的稅差異很大，像是香港買iPhone比較便宜，美國各州稅率也不同，因此會發生部分民眾「出國順便買iPhone」的現象，價差是在稅金，而不是匯率。
央行官員接著表示，從上述說明，可看出不論民眾熟知的大麥克或是iPhone指數這類單一商品指數，都存在缺陷，為了避免此事，國際組織以約1200項的一籃子商品編算PPP。
然而，央行官員直言，影響匯率有兩股力量，首先是貿易力量，第2種是金融性交易；PPP概念的時空背景建構在匯率由貿易力量主導的時代，如今金融性交易已經成為主宰匯率的關鍵。以台灣為例，2024年外資及本國資金進出合計金額是商品貿易金額的19.3倍，如此懸殊的差距凸顯以一籃商品與服務計算的PPP，已無法作為衡量均衡匯率的指標。
孫明德也說，大麥克指數廣為人知，自然有其優點，因為大麥克是民眾日常生活觸手可及的商品，對其價格也有一定認知，以大麥克比喻，可以簡單讓民眾了解要傳達的概念；但說到底，大麥克指數偏向庶民語言，只是讓大家有個入門概念，不適合以此基礎做出嚴謹推論。（編輯：潘羿菁）1141123
