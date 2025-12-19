用家接住長輩 門諾失智照護獲特優

失智照護中心營造以家為中心的據點

門諾壽豐失智照護聯合服務中心所屬的「失智共照中心」、「益智學堂」及「豐裡睿智據點」，以「家」的概念照顧長輩與家庭，走過失智症的不同階段，不只提供專業支持，還有溫度與力量，獲得花蓮縣衛生局失智照護單位評鑑「特優」肯定。

家住光復、78 歲的李奶奶患有輕度失智，原本固定前往當地的失智據點參與課程。然而，光復地區的洪災卻讓她飽受驚嚇，讓原本病程穩定的她陷入恐懼與不安，幾乎天天以淚洗面。為了讓母親的情緒慢慢安定下來，女兒將她送到門諾壽豐失智照護聯合服務中心所屬的「益智學堂」，希望透過轉換環境，重新找回生活的節奏。而李奶奶也在專業團隊引導下，漸漸走出恐懼。如今，李奶奶已經回到原本的失智據點繼續上課，重新穩定。



失智照護聯合服務中心副主任曾雯婷指出，中心所屬的「益智學堂」目前收治人數已達 10 人、全數滿招。對許多家屬而言，這裡不只是上課的地方，而是一個能安心把長輩交託、有人願意細心陪伴的所在。曾雯婷也表示，透過醫療體系與社區持續攜手合作，期盼在花東地區逐步建構更完整的失智照護網絡，陪伴失智長輩與家庭。