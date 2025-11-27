用專業幫助客戶不被債務壓垮 有巢氏房屋徐銘志以誠實贏得信賴

cnews124251127a13

CNEWS匯流新聞網記者胡照鑫／台北報導

耕耘桃園市平鎮區在地房市多年，有巢氏房屋平鎮南勢中豐加盟店東徐銘志對區域行情與客戶需求瞭若指掌，深獲在地居民信賴，去年經手56件成交案件，平均周周都有成交。憑藉著誠實經營理念，還成功協助一名一度輕生的補教老師賣屋還債，幫助他重新站起來。徐銘志坦言，「每每看到客戶在我們的協助下脫離人生困境，我都很有成就感，因為幫客戶解決問題，是房仲人員的重要價值！」

案件主角是位與親人同住的教師，原本生活穩定，因誤信投資詐騙而背上逾千萬元的負債。為了償還債務，他開始向銀行與私人借款，房子同時設定銀行及三個私人抵押，龐大金錢壓力，讓他一度走上絕路，所幸及時被救回。為了解決龐大債務，這位教師找上專營平鎮房市的徐銘志。

廣告 廣告

瞭解狀況後徐銘志認為，「以實價登錄行情來看，這間房屋市價在1,100萬元左右，知道你有緊急需求，雖然房市景氣不好，但我會盡我所能幫你賣到好價格！」在一番詳談後，教師對於徐銘志的房市專業與誠懇態度相當認可，決定給他「專任委託」全權處理出售事宜。

cnews124251127a14

靠著對平鎮房市的瞭解，徐銘志僅用一個月就順利以1,130萬元成交；銷售期間，他也與債權人進行協商，成功爭取到售屋後到還款前的期間免付利息，最後協助屋主順利塗銷貸款。扣除銀行與私人借貸的債務後，教師仍留有30萬元作為租屋與生活資金，教師感動表示，「沒想到債務可以還完，更沒想到還可以有餘款，真的謝謝銘志的幫忙，我才能順利把債務都處理好。」

備受客戶肯定的誠實服務，徐銘志坦言自己也經過一番調整。從住商不動產轉戰有巢氏房屋的他指出，「沒加入有巢氏房屋前，看著前輩習慣不把事情講太清楚、擔心嚇跑客戶，我也不知不覺學著做。」但在加入永慶房產集團、加入有巢氏房屋後，發現落實誠實告知，反而讓交易更順暢有效率。像有次遇到短期買賣的物件，坦白告知買方完整狀況後，買方不只願意購買，更因為他的誠實態度，轉介不少親友上門。

徐銘志表示：「習慣誠實告知後，服務變成很輕鬆，因為不用花力氣去掩飾、找藉口，更不用怕隱瞞帶來的不好結果、客戶糾紛！」正如永慶房產集團廣告《誠實，讓你把房子變成家》中所說，「誠實不一定能成交房子，但能贏得信賴。」

照片來源：CNEWS匯流新聞網資料照

《更多CNEWS匯流新聞網報導》

內湖商圈尋覓理想住家 文心日日、湖光CD、涵碧園受關注

【有影】永慶AI特助勇奪LINE「最佳創新科技運用獎」金獎 領先業界進入全新「問房」時代！

【文章轉載請註明出處】