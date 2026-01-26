用專業與溫度經營 在地好店成為城市中的安心據點

在講求效率與便利的生活節奏中，越來越多店家選擇回到「人」的本質，從親子陪伴、情緒療癒到身心照護，打造有溫度的服務空間。這些分布於城市中的特色店家，正以各自專業，成為現代人生活中不可或缺的支持力量。

新北「磚櫃積木店」打造乾淨舒適的積木空間，提供大小朋友安心娛樂。業者表示，店內除販售積木商品外，也陳列樂高展示作品，供消費者欣賞。亦舉辦免費考卷換樂高活動，鼓勵孩子透過努力學習換取積木，建立自我肯定感，並設有二手磚區，讓家長陪伴孩子創作，增加親子互動。同時設有場地，提供寶可夢與超人力霸王卡牌玩家使用，打造友善舒適的交流互動空間。

台中「九龍仔模型」是一間來自香港的模型店。業者表示，全店商品皆為正版授權，並為台灣批發商入口。店內宛如模型愛好者的樂園，陳列各式精緻公仔模型，從經典動漫人物到最新發行的熱門角色一應俱全。除商品販售外，九龍仔模型亦免費開設16歲以下兒童模型創作教學；店內還有可愛的「貓店長」陪伴，打造溫馨且具交流感的模型空間。

台中「USEN尤森髮型」堅持以品質為核心，採設計師全程一人服務制，從諮詢到完成皆由同一位設計師親自操刀，深入了解顧客需求與生活習慣，打造最適合個人的髮型作品。業者表示，除透過細緻溝通為顧客量身打造專屬造型外，店內亦提供舒適且具安全感的環境，讓美感自然呈現。由於採設計師一人服務制，服務名額有限，全面採預約制進行。

位於台北內湖的「好好玩心理治療所」以「玩」為核心。業者表示，所長秉持「每個人都是獨一無二地來到這個世上，帶著自身特質展開人生旅程，認真且勇敢的好好玩吧！」由專業的心理師提供評估、各類心理治療與家長親職諮詢，引導不同年齡層重新建立情緒表達與人際互動能力，協助孩子、家長、來談者為心靈儲備能量，讓生活更有力量與溫度。

台中「艾靚美學」以「讓每位女人重新喜歡鏡中的自己」為核心理念，結合臉部保養、身體放鬆與造型服務，打造一站式質感美學空間。業者表示，工作室以細膩課程、優雅環境與貼心服務，深受在地女性喜愛。除臉部與身體保養、美胸按摩及熱蠟除毛外，也提供美甲、美睫、霧眉等項目，協助女性展現自信魅力。

台北「給我臉臉」專注皮膚管理服務，除打造一條龍美業服務外，也提供美容創業平台，涵蓋美容、美甲、美睫、美胸與紋繡等多元項目。業者表示，品牌由擁有8年美業經驗的Eva老師創立，從最初3坪工作室起步，逐步拓展至30坪專業店面，憑藉專業技術與完整服務體系，成為中山區備受關注的皮膚管理與美業發展據點。

位於台中北屯的「TOP運動按摩」，由前柔道國手阿咪師創立並親自操作。業者表示，服務流程以評估為起點，先觀察整體骨架並與顧客確認處理方向後再進行放鬆調整，精準深層的手法讓在地顧客愛不釋手。阿咪師非常重視顧客的感受，因每個人對力道與手法的接受度都不同，在過程中會不斷溝通並調整，提供真正符合個人需求的客製化服務。

