■用專業走向國際 PRIMEPLUS健康設計家獲英國GBWA全球美容與健康大獎

文．理財周刊新聞中心

臺灣保健食品領導品牌「PRIMEPLUS健康設計家」於英國Global Beauty & Wellness Awards（GBWA）2025 年度評選中獲得多項獎項。「GBWA全球美容與健康大獎」具高度公信力，以獨立、無企業贊助的評選制度聞名，評審團成員全由來自歐洲、美國、亞洲等地的頂尖專家組成，並以匿名方式進行嚴格評比，評審項目涵蓋產品功效、成分安全性、創新性、市場價值等面向，是全球品牌每年積極爭取的國際認證。

本屆共有來自全球 617 件產品參賽，最終僅99件作品入選，最終獲獎率不到 7%。在此競爭環境下，「PRIMEPLUS健康設計家」多項產品獲得評審團肯定。

GBWA—美學與健康產業的「國際標竿獎項」

主打膳食纖維補充與代謝平衡的【纖窈設計】-極酵纖窈飲，以「每份16公克膳食纖維」為核心特色，搭配白腎豆、藤黃果與消化酵素等複方，協助現代人改善膳食纖維普遍不足的問題。產品不含番瀉葉、阿勃勒等刺激性成分，能溫和調節代謝與幫助維持窈窕狀態，獲得 GBWA「最高效保健品首獎」肯定。

同樣榮獲「最高效保健品首獎」的【漾采設計】-小分子膠原蛋白複方凍，以1kDa極小分子膠原蛋白胜肽帶來深層細緻呵護，結合穀胱甘肽、神經醯胺、CoQ10、蠶絲蛋白、石榴多酚、維他命 C、維他命E 等成分，透過「築光、水漾、定柵」三階段協同概念，幫助日夜深層保養，完整的複方與實證導向的設計成為評審團重點關注。

在「最佳保健品首獎」類別中，【暢活設計】-85% 高濃度rTG魚油獲獎。產品採用西班牙深海小型魚油，擁有全球91項專利，Omega-3濃度超過85%且膠囊小顆好吞，並以獨特rTG型態提升吸收率，能有效幫助新陳代謝及調節日常生理機能。

此外，【抗氧設計】-西印度櫻桃維他命C也入圍「最佳保健品」決選。產品以天然西印度櫻桃維他命C搭配余甘子，形成層疊效應，使維他命C強效抗氧化，一粒即可達到衛福部建議的每日維他命C攝取量，幫助促進膠原蛋白合成、養顏美容、維持健康活力，並獲得評審團肯定。

以更嚴謹的品質，回饋每一份支持

「PRIMEPLUS健康設計家」創辦人鄭文華表示「能在國際評選中獲得肯定，是對我們長期堅持品質的鼓勵。我們相信好的保健食品必須兼具安全、有效與透明，因此無論是在複方搭配、劑量選擇、實證功效或在每一批產品的檢驗階段，我們都以最高標準把關，確保每一位消費者都能安心食用。」並承諾未來將持續透過最專業、最嚴謹的態度，打造更值得信賴的保健食品，讓所有人都能輕鬆擁有健康。

更多資訊參考「PRIMEPLUS健康設計家」官網：https://www.primeplus-ww.tw/

廣告 廣告

※理財周刊1319期更多精采文章：

◎新聞熱線>愛心持續傳遞！ 理周教育學苑攜手名師 再捐復康巴士

◎新聞熱線>12月預防性降息來臨：市場資金流與投資策略新試探

◎封面故事>軍工概念族群股 迎台灣之盾商機

◎新聞熱線>新青安倒數！觀望潮轉換為實質買氣 新成屋自住客湧現提前卡位

◎新聞熱線>用專業走向國際 PRIMEPLUS 健康設計家獲英國GBWA全球美容與健康大獎

◎發行人語>台灣GDP暴衝 民意無感

◎理善大家來>手心向上到手心向下：從孤獨的「滑手機」 到立志成為溫柔的助人者

◎理財我最大>Dr.Selena楊倩琳博士：從逆境到財務自由的「致富原力」

◎飆股鑫天地>客戶需求強勁 AI電源推升營運向上

◎解碼房市>不要在臉書上找裝修 小心業者擺爛、舊屋變鬼屋！

◎封面故事>軍工概念族群股 迎台灣之盾商機

◎許江鎮博士解法說>擁全球最大測試產能 耕興連四年每年賺一個股本

◎財經趨勢透視鏡>市場波動放大成常態 調整資產配置穩定現金流