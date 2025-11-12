用尊重和愛贏得選美冠軍！8天後遭卡車相撞 得年21歲

21歲的艾莉森．蒙塔尼奧．格雷羅 （Alison Montaño Guerrero）和男友在路上遭卡車迎面相撞，當場死亡。圖／翻攝自X

墨西哥21歲的艾莉森．蒙塔尼奧．格雷羅 （Alison Montaño Guerrero）10月30日才被選為「2025年特奧卡爾蒂切小姐（Miss Teocaltiche 2025）」冠軍，卻在7日與男友駕駛在公路上，遭一輛卡車迎面相撞，2人受困車內，當場失去生命跡象。

根據《太陽報》報導，7日在墨西哥Jalostotitlán-Teocaltiche高速公路上，21歲的艾莉森．蒙塔尼奧．格雷羅 （Alison Montaño Guerrero）和男友赫蘇斯．愛德華多．塞維裡亞諾．加西亞（Jesús Eduardo Severiano García）駕駛途中遭一輛卡車迎面相撞，2人被受困車內，當場死亡。

格雷羅在8天前才奪得「2025年特奧卡爾蒂切小姐（Miss Teocaltiche 2025）」選美冠軍，當時感性說道「真正的美麗不是用皇冠或禮服來衡量的，而是用尊重和愛來看待他人的能力。」同時表達對家鄉熱愛。

21歲的艾莉森．蒙塔尼奧．格雷羅 （Alison Montaño Guerrero）和男友在路上遭卡車迎面相撞，當場死亡。圖／翻攝自X

如今發生憾事，Teocaltiche主辦單位向格雷羅表示敬意，認為她留下的是永恆的快樂、善良和奉獻，讚揚「格雷羅不僅以美貌吸引人，還證明自己是一位擁有堅定價值觀的傑出年輕女性」。

當地媒體還形容，格雷羅曾在瓜達拉哈拉大學就讀心理學和教育學，是一位「勤奮好學的學生」；墨西哥總統克勞迪婭．欣鮑姆（Claudia Sheinbaum Pardo）則在社群表達哀悼「我向罹難者的家屬和親人致以最深切的慰問。」州長杜拉佐也發布聲明，表示「我已經下令進行徹底、透明的調查，以查明事故原因。」



