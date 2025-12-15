用少數神話 吸引年輕分母 資深房仲揭殘酷淘汰真相





房仲業務，在許多求職者眼中，經常被外界描繪成一張通往致富的快速車票。房地產部落客「賣厝阿明」表示，社群媒體上，人們看到的是成交後的舉杯慶祝、是業務精英的百萬年薪與豪車名錶，彷彿成功觸手可及。光鮮亮麗的畫面背後，隱藏的是一個極度殘酷、高淘汰率的真實世界。

阿明在《賣厝阿明知識+》粉專上分享案例，一位從業超過15年的資深房仲沉痛地表示：「這個行業最弔詭之處在於，它用極少數頂尖者的故事，來吸引絕大多數註定成為『分母』的新鮮人，而整個產業結構，正是依賴這源源不絕的『新鮮肝』來維持運轉。」

多數人平均月收入 僅萬餘元

市場的真實狀況，遠比廣告來得冰冷。根據主計處統計，2025年1至8月，不動產受僱員工的「非經常性薪資」（主要為業績獎金）平均每月僅有13,836元。

廣告 廣告

這意味著，在市場交易量萎縮時，大量房仲的實際收入遠低於想像，甚至難以維持生計。業內專家直言，其中又以完全無底薪、僅靠佣金生存的「高專」業務員處境最為艱難。

「沒有成交的高專，就像沒風的風箏，再努力也飛不起來。」

房產專家形容。當市場買氣急凍，今年全台買賣移轉棟數預估將跌破28萬棟、年減超過27%時，這群人的收入瞬間歸零，已引發一波轉向保險、租賃管理等行業的結構性出走潮。

失衡的產業結構：總部、店東與業務的三層剝削

這個行業的弱勢結構，體現在層層分潤與不對等的風險承擔上。一般民眾認知的仲介服務費（法定上限為成交價6%），在進入業務員口袋前，早已被重重剝削。

品牌授權商

對大型加盟品牌總部而言，其主要獲利來源並非房屋成交的佣金，而是向旗下每一家加盟店收取的品牌授權費、系統使用費及教育訓練費。無論市場好壞、加盟店是否成交，這筆固定費用都需繳納，讓總部立於不敗之地。

加盟店東：創業生存壓力

全台不動產經紀業家數已逼近萬家，從業人員超過7.5萬人，形成「僧多粥少」的慘烈競爭。許多店東自身也面臨巨大生存壓力，在現金流緊繃下，容易衍生出坑殺新人的亂象。

常見手法包括：

口頭承諾、契約不清：面試時聲稱高額獎金比例，實際卻巧立名目扣款。

將新人當「免洗筷」：不投入資源培養，只利用其人脈資源，用畢即棄。

利益分配不公：當新人即將成交時，資深同事或店東便以「協助」為名介入分潤。

第一線業務：承受風險最底層

經過總部與店東抽成，剩下業績才是店內分配金額。即便是獎金比例較高的「高專」模式（業績拆分可達50%-70%），也承擔零底薪、所有個人開發成本（如油資、廣告傳單）風險。而擁有底薪的「普專」（如直營體系業務），其總收入約僅為年度總業績的20%-22%，且背負嚴格的業績考核，淘汰壓力同樣巨大。

被犧牲的專業價值與惡性循環

在如此扭曲的結構下，房仲的專業價值難以彰顯，反而陷入惡性競爭。一條街上多家品牌廝殺，為了爭取委託，業務員被迫壓低服務費、提供不切實際的價格承諾，最終損害的是消費者權益與行業信譽。

同時，高流動性讓公司不願投資員工長期培訓，形成「不訓練 → 專業不足 → 成交困難 → 淘汰離職」的循環，新人成為維持行業運轉的消耗品。

房仲業的問題核心，並非從業人員的素質，而是整個產業長期處於結構性失衡的狀態。它讓最前線的業務員承擔最大的市場風險與情緒勞動，卻只能分得價值鏈末端的報酬；它用極少數的成功神話，吸引無數年輕人投入，卻未提供相對應的保障與培養。如何讓服務得到合理回報，將交易安全與品質成為核心價值，終結這個弱勢殘酷的惡性循環。

（封面圖／翻攝《賣厝阿明知識+》粉專）

更多東森財經新聞報導



1個月就成交「買家竟是臨演」 他曝房仲暗黑套路 揭低價套利陷阱

明年房市預測「卡」 業者盼政府祭政策利多救市

明年房市怎麼看？ 房仲公會全說了：北市旺季不旺、高雄量縮價跌