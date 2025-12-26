用影像被看見 新北 AI 科技幫毛寶貝找家讚！

《圖說》新北市「毛寶貝攝影沙龍聯展」，號召民眾一起登入毛寶貝配對平台以行動支持認養，與會貴賓合影；動督盟秘書長何宗勳（前排左一）、農業局長諶錫輝（左三）、數發部副署長陳慧敏（左四）、農業部動保司副司長陳中興（右三）、藝人王樂妍（左二）、藝人陳謙文（右四）。〈動保處提供〉

【民眾新聞葉柏成新北報導】新北市政府為提升毛寶貝認養率，攜手數位發展部數位產業署，共同研發「AI寵物認養媒合系統」，透過智慧科技協助民眾快速篩選、精準媒合心中理想的毛寶貝。動保處今〈26〉日於毛寶貝教育園區舉辦「毛寶貝攝影沙龍聯展」，號召民眾一起登入毛寶貝配對平台https://findpet.tw/以行動支持認養，給毛寶貝一個溫暖的家。凡至8所動物之家認養成犬者，皆可獲得「新北認養成犬入新厝6好禮」。

農業局長諶錫輝表示，我們希望每一次認養，都是適合彼此、可以長久陪伴的選擇，傳統認養都是靠「第一眼感覺」，現在升級為AI 協助媒合，降低衝動認養與退養風險，對民眾好、對動物更好。另外只要經由系統媒合成功，都可獲得「新北認養成犬入新厝6好禮」，包含睡墊、牽繩、外出水壺、飼料、寵物食盆、雨衣等非常實用居家寵物用品。

《圖說》藝人王樂妍和陳謙文與毛寶貝一同展示「新北認養成犬入新厝6好禮」寵物雨衣、牽繩等。〈動保處提供〉

動保處長楊淑方指出，未來將持續結合科技與人文關懷，完善動物收容及認養服務，並透過AI寵物認養媒合系統，〈認養資訊網址: https://act-adopt.ahiqo.ntpc.gov.tw/〉，提升認養效率與成功率。也呼籲民眾多加利用平台，給每一隻毛寶貝一個溫暖、幸福的家，同時落實飼主責任，共同營造友善、智慧的寵物認養環境。

她進一步說明，為讓民眾快速找到心中理想毛寶貝，動保處耗時2年多時間請三牲工作室團隊幫8所動物之家700多隻狗拍攝千張沙龍照，初期將近300隻狗沙龍照及近200部影片交由數位產業署團隊資策會以AI分析出犬隻性格。

與會的數位發展部數位產業署副署長陳慧敏表示，AI寵物認養媒合系統推出，將大幅提升民眾認養毛寶貝的效率與成功率，透過AI分析犬隻性格與特質，並結合使用者生活型態與喜好，系統能提供更精準的媒合建議，讓每隻毛寶貝都能找到最合適的家。

《圖說》藝人王樂妍和陳謙文體驗操作「AI寵物認養媒合系統」。〈動保處提供〉

她強調，未來將持續優化系統功能，並擴大數據資料，讓更多動物之家及毛寶貝受惠，打造更智慧、友善的認養環境。

今天出席毛寶貝教育園區「毛寶貝攝影沙龍聯展」人士包括；新北市農業局長諶錫輝、數位發展部數位產業署副署長陳慧敏、農業部動物保護司副司長陳中興、台灣動物保護行政監督聯盟秘書長何宗勳、金汪汪流浪動物家園創辦人黃美雪及藝人王樂妍、陳謙文現場示範AI寵物認養媒合系統操作，號召民眾一起登入毛寶貝配對平台https://findpet.tw/以行動支持認養，給毛寶貝一個溫暖的家。