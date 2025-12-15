用影像說交通 「蔡黑皮」蔡覲安獲頒金路獎肯定公共溝通力

▲世新廣電系廣播與聲音設計組大四學生蔡覲安（右）經營YouTube頻道「蔡黑皮」，榮獲第26屆金路獎特殊貢獻獎，由交通部長陳世凱（左）頒發。（交通部提供）

【記者 周澄予／台北 報導】從鏡頭出發，讓複雜的公共建設走進大眾生活。世新大學廣播電視電影學系廣播與聲音設計組大四學生蔡覲安，以經營12年的YouTube頻道「蔡黑皮」，持續以淺白、生動的影像內容解析重大交通議題，成功拉近政府政策與民眾理解之間的距離。其長年投入公共交通知識傳播的成果，榮獲第26屆「金路獎」特殊貢獻獎，肯定他以影像搭建交通與社會對話的橋樑。

▲蔡覲安經營YouTube頻道「蔡黑皮」，訂閱人數超過26萬，總觀看次數突破5661萬次。（交通部提供）

交通部長陳世凱在頒獎典禮致詞時指出，國家交通建設的推動需要多元專業與集體努力，而蔡覲安的創作不僅帶領觀眾看見工程的價值，更展現了公共建設與民眾溝通的重要性。鐵道局長楊正君則特別感謝蔡覲安，認為他的影片以輕鬆的形式解說政策，成功讓交通建設的意義深入人心。

蔡覲安經營頻道至今，已累積189部影片，總觀看次數突破5661萬次，訂閱人數超過26萬。他在致詞中分享，從小對交通的好奇啟發了他的創作靈感，並鼓勵所有人勇敢嘗試心中的夢想。他目前正投入「臺灣三六零 Taiwan 360 | 臺灣鄉土系列」影片計畫，從離島開始，走訪全台鄉鎮，結合歷史、地理與人文介紹台灣故事。值得一提的是，他與世新廣電系同學楊耀栢合作製播的廣播節目《被遺忘的國土》，以探討烏坵的歷史與文化保存，榮獲第22屆「金聲獎」社會關懷節目獎。

▲蔡覲安目前正投入「臺灣三六零 Taiwan 360 | 臺灣鄉土系列」影片計畫。（交通部提供）

世新大學校長陳清河對此表示，媒體工作需要勇於實踐，唯有持續投入才能獲得社會的重視。他指出，蔡覲安的成就展現了內容創作及培育上的卓越成果，也為更多學生如何將專業知識應用於社會創造了成功範例。

蔡覲安亦於頻道成立10周年時，以影片「桃園中壢，一邊一國？為什麼中壢人這麼討厭桃園！兩城之爭竟已長達百年！？」榮獲第5屆「走鐘獎」金頭腦獎。從熱愛交通的孩童到影響力深遠的知識型創作者，他用豐富的聲音與影像作品，持續記錄並傳遞台灣的地理與文化故事，為社會注入更多溫暖與啟發。

▲蔡覲安（左）與世新廣電系同學合作的廣播節目《被遺忘的國土》榮獲第22屆金聲獎社會關懷節目獎，右為指導老師宋修聖。（蔡覲安提供）