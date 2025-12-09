用影像說故事 2026新北紀錄片獎徵件開跑

〔記者賴筱桐／新北報導〕被譽為台灣紀錄片搖籃的新北市紀錄片獎，推動多年來已扶植近160部作品，協助新銳導演嶄露頭角，新北市府公布2026新北市紀錄片獎徵件辦法，提供拍攝獎金最高35萬元，且創作主題不設限，鼓勵對影像有興趣的創作者，用鏡頭說出感動人心的故事。

新聞局指出，新北市紀錄片獎是夢想的推手，全力支持每一個有夢的人，在製作階段提供拍攝獎金，多年來持續陪伴紀錄片導演們，讓充滿溫度的故事從新北出發、走向世界，至今已協助拍攝159部動人的紀錄片。

新聞局表示，新北市紀錄片獎提供拍攝基金，優選影片可獲得35萬元，緩解拍攝初期的資金壓力，使創作更順利，且不限主題、不限地域，作品版權完全歸屬導演，市府提供全方位扶植，從製作建議到行銷推廣，給予全程支持，另設有「齊柏林環境紀錄獎」，延續已故導演齊柏林「用影像為台灣發聲」的理念，鼓勵各界關注台灣環境永續議題。

2026新北市紀錄片獎明年1月1日起開放線上報名，明年3月2日截止收件，需繳交提案企劃書、企劃案影片3分鐘以內片花，並自行剪接3分鐘以內的導演影像作品精華等，競賽採初審、公開提案會(複審)及決審3階段進行，詳情上「感動．無所不在」臉書粉專查詢。

