用心打造幸福職場 矽品福委會獲「共榮獎、創意獎」雙料冠軍

▲矽品精密獲台中市政府勞工局「114年企業職工福利委員會共榮獎暨創意獎」雙料冠軍最高殊榮，由人力資源處資深處長李森楠代表領獎。

【記者 廖美雅／台中 報導】矽品精密職工福利委員會憑藉貼心的多樣化福利規劃，積極推動創新且貼近員工需求的各項活動，獲台中市政府勞工局第一屆「114年企業職工福利委員會共榮獎暨創意獎」雙料冠軍最高殊榮，透過豐富多元的活動，以及員工自選式福利項目，從重視員工需求角度出發，營造出溫馨、友善且具凝聚力的企業文化，展現企業對員工的高度關懷與用心。

福委會設計相當豐富多元化的活動，平均每個月舉辦1.5場活動，定期舉辦大型家庭日活動，如運動會、馬拉松、聯歡晚會等大型活動外，搭配各種藝文康樂活動，如電影欣賞、研習/手作課程、劇團/表演、樂園日、淨山/攤、公益服務…等各式各樣活動，讓員工平衡工作與生活的同時，也增進人際與家庭關係的交流。

▲矽品精密職工福利委員會憑藉多元且用心的福利規劃，積極推動創新且貼近員工需求的各項活動。

矽品精密說明舉辦的各種活動，透過【e化福利平台】，全體員工都有機會一同參與票選、報名與反饋，如同仁可以投票選擇活動表演藝人/團體、想看的電影…等，讓福委會的活動設計更接近員工的想法，並照顧到不同的族群的喜好與需求，這樣自選式的互動方式更具公平性與參與感，並展現在員工高度黏著的活動參與度上。另外，個人福利金提供多元管道，讓同仁依個人需求自行使用，不管是選擇每季自選福利票券、旅遊/聯誼活動或進修學習課程，讓福利金更具彈性運用的空間。

矽品精密進一步說明目前公司發展20多個充滿活力的社團，同仁可依興趣自由參加，社團也常主辦主題福利活動，提供同仁更多自選福利活動的選項。如獲獎當天下午就有一場活動，由矽品志工社攜手惠明盲校舉辦溫馨的「聖誕派對」，矽品員工自發性推動的「矽品故事城堡有聲書」計畫已邁入第四年，不只錄製有溫度的有聲書，協助視障學童突破學習障礙獲取知識，也會舉辦實體交流活動與盲童近距離接觸。

▲矽品福委會獲「共榮獎、創意獎」雙料冠軍。

矽品精密人力資源處資深處長李森楠表示，矽品一直秉持與員工利潤共享的理念，提供具競爭力的福利，藉以吸引、留任、培育、與激勵認同公司文化的優秀人才，創造組織價值，打造員工福利的幸福藍圖。這次獲獎對我們來說不只是榮譽肯定，更是鼓勵我們繼續努力營造友善職場的動力。福委會一直希望透過多元的活動和福利，讓大家在工作之餘也能放鬆與增進同事情誼，未來，我們會繼續調整和優化各項福利措施，一起把矽品打造成更有歸屬感的職場。（照片／記者廖美雅翻攝）