▲用心聽、勇敢答，斗南警分局陪伴慢飛天使築起安全防護網 。（記者劉春生攝）

雲林縣身心障礙者重建協會長期陪伴混合障別的成年心智障礙者，工作對身心障礙者是一種很重要的心靈治療，希望工場日常提供六十二位身心障礙者工作訓練，以強化其工作技能，培養良好的工作態度與習慣。透過培力訓練與生活支持，協助他們一步步學習社區生活的技藝，為自己的未來累積力量。這裡不只是一處服務園區，更是一個讓夢想慢慢發芽的溫暖家園。

斗南警分局隊長吳淑裕日前走入福德公園，為協會所服務的慢飛天使們進行預防詐騙與婦幼人身安全宣導。宣導過程中，慢飛天使們一雙雙專注的眼睛緊緊跟著講解內容，認真聆聽每一個提醒；在互動提問時，更勇敢舉手、踴躍回答，用屬於自己的方式表達理解與記憶，現場氣氛溫馨而感人。

透過貼近生活的實際案例分享，警方一步步引導慢飛天使辨識常見詐騙手法，提醒「不隨意相信陌生人、不輕易提供個人資料、反詐騙諮詢專線一六五」等，讓安全觀念在反覆確認與溫柔提醒中慢慢扎根。這不只是一場宣導，更是一段彼此陪伴、彼此守護的過程。

此外，因應近期北部地區發生隨機攻擊事件，警方也特別提醒，若發現周遭出現可疑人事物，務必提高警覺、保持距離，並第一時間向警方或工作人員求助，撥打二十四小時報案專線一一零，讓自己在社區中走得更安心。

雲林縣長張麗善表示，慢飛天使的努力與認真，值得全社會看見與支持，感謝警察同仁主動走進關懷據點，用耐心與同理心傳遞安全知識，讓守護成為最溫柔而堅定的力量。

斗南警分局分局長林文智指出，看到慢飛天使專心聽講、勇於回答的模樣，令人十分感動，警方將持續深化社區警政，攜手社福單位，把安全與關懷送到每一個需要的角落，陪伴慢飛天使在生活道路上走得更穩、更遠。

協會工作人員也分享，平時慢飛天使們在學習新事物時，往往需要更多時間與耐心，但這次防詐與安全宣導中，大家不僅全程專心聆聽，還主動舉手回答問題，展現出對自身安全的重視與學習的用心。工作人員表示，看到他們認真記住「保護自己」的方法，並願意說出口、做選擇，讓人既感動又欣慰，也更加確信，只要給予適當的陪伴與支持，每一位慢飛天使都能在生活中累積自信，走得更穩健。