用性愛和暴力喊出不滿！日本影史最叛逆獵奇的一頁 15部4K修復經典禁忌再現

國家電影及視聽文化中心將於2026年度推出首檔備受矚目的主題節目「愛Ｘ死Ｘ反叛者：日本新浪潮群像」，精選15部日本新浪潮時期的代表作品，將鏡頭對準死亡、血腥與性愛等社會不敢直視的禁忌題材。

這些作品生產於二戰後日本經濟復甦卻社會動盪的年代，當時的新銳導演們將內心的憤恨轉化為狂放的影像故事，透過大銀幕向僵化的體制與權力發起最激烈的挑釁。

二戰後絕望感催生日本新浪潮 太陽族青年文化拆穿和平假象

1950年代中後期，日本在邁向現代化的過程中陷入反對美日安保條約的抗爭，年輕世代對未來感到迷惘且充滿絕望。在此背景下，1956年的《瘋狂的果實》率先樹立了反叛青年的太陽族形象，片中尋歡作樂的樣貌宣洩了對現實的不滿。

隨後大島渚在1960年推出的《青春殘酷物語》，則透過高校少女受害與詐財的殘酷劇情，撕開戰後社會虛假的和平假象，正式開啟了這場充滿血氣的日本電影新浪潮，將電影化作影響深遠的社會行動。

從底層情慾到社會疏離 異色大師與影史巨擘挑戰倫常邊界

本次專題匯集多位影壇大師的巔峰之作，如今村昌平的《諸神的慾望》探討原始島民情慾與文明開發的衝突；仲代達矢主演的《他人之顏》、新藤兼人的《裸之島》及入圍奧斯卡金像獎的《砂丘之女》，則反思個人在現代化社會中被吞噬的無力感。

異色大師增村保造透過《妻之告白》與《赤色天使》以性刻畫生死；松本俊夫的《薔薇的葬禮》大膽描繪同志圈生態；吉田喜重則在《水書物語》與《情慾+虐殺》中挑戰禁忌的多角戀，宣告傳統社會倫常的崩解。

珍稀膠卷與4K數位修復版登台 震撼視聽官能

日本電影史學者四方田犬彥指出，新浪潮導演們看破戰後社會的虛妄，雖然面臨困境，卻為電影語言帶來全新主題。本次「愛Ｘ死Ｘ反叛者：日本新浪潮群像」集結了包含4K數位修復及珍貴膠卷放映等版本，於2026年1月至2月期間，在影視聽中心的高規格影廳與觀眾見面。在當今時局依然動盪的背景下，這些跨越半世紀的生猛經典依舊具備超乎想像的視聽震撼力，邀請影迷一同進戲院領略那段張狂且迷人的影史黃金歲月。

