用性愛和暴力表達不滿 「日本新浪潮群像」揭影史叛逆獵奇篇章
國家影視聽中心與日本國際交流基金會、日本台灣交流協會合作，推出主題節目「愛Ｘ死Ｘ反叛者：日本新浪潮群像」，精選15部作品，將攝影機對準令人不敢直視的死亡、血腥和性愛， 呈現日本影史上、一批新秀導演以張狂、激烈的影像故事宣洩對世界的不滿，把電影化作風風火火的社會行動。
二戰後日本經濟迅速復甦，然而1950年代中後期迎向富裕與現代化的同時，社會也陷入反對「美日安保條約」的激烈抗爭。年輕人對未來迷惘，戰敗後的絕望感籠罩青年世代，但日本政府卻登高一呼「已非戰後」，宣告走出戰爭陰霾。許多新銳導演身處在這樣的時代氛圍，把內心的矛盾與憤恨不平轉化為1960年代的「日本電影新浪潮」，透過以愛欲和死亡為題的影像作品，激昂的批判權力與僵化體制。
「愛Ｘ死Ｘ反叛者：日本新浪潮群像」主題節目以石原慎太郎小說翻拍的《瘋狂的果實》（1956）打開序曲，片中年輕男女駕駛快艇逐浪、尋歡作樂的樣貌，樹立日本反叛青年文化「太陽族」的形象。數年後，導演大島渚延續叛逆青年的角色故事，透過《青春殘酷物語》（1960）高校少女被性侵、色誘詐財的劇情，拆穿社會和平的假象。
關注「社會底層及人類下半身」聞名的今村昌平，在《諸神的慾望》（1968）以日本民俗神話為靈感，拍攝原始島民的情慾亂倫與現代文明開發的人性交鋒。相似的現代寓言，還有日前逝世的資深演員仲代達矢所主演的《他人之顏》（1966）、新藤兼人《裸之島》（1960），以及勅使河原宏入圍奧斯卡金像獎的《砂丘之女》（1964），反思日本現代化後，個人被社會吞噬的無力感。
「異色大師」增村保造從女性情欲出發推出以性刻劃生死的《妻之告白》（1961）和《赤色天使》（1966）；松本俊夫大膽描繪1960年代東京地下同志圈的《薔薇的葬禮》（1969）；吉田喜重《水書物語》（1965）中的戀母亂倫情結，以及《情慾+虐殺》（1969）回顧大正時期的禁忌多角戀，都在宣告社會倫常的崩解。
「愛Ｘ死Ｘ反叛者：日本新浪潮群像」15部影史經典集結4K數位修復、膠卷放映等珍貴版本，將於明年1月在國影中心放映，至2月22日止。購票資：https://tfaitw.pse.is/8g9zhq。
