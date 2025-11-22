「用愛串聯全台」傳遞全台的愛到脆弱家庭 特別送聖誕祝福到光復 - https://www.watchmedia01.com

（觀傳媒新北新聞）【記者蔡宇辰／新北報導】脆弱家庭面臨的挑戰，不僅來自經濟與生活壓力，更常源自照顧者長期的疲乏與親子關係的張力。基督教芥菜種會「家的扶助」服務方針同時關懷兒少與照顧者，並以「用愛串聯全台」行動集結各地愛心帶來祝福。今年光復洪災讓許多原本就脆弱的家庭陷入更深的生存艱難，芥菜種會持續投入中長期救助，22 日在愛心育幼院啟動「送聖誕禮物到脆弱家庭」行動，並把這份關懷帶到光復，以辦桌、祝福音樂會與聖誕禮物陪伴鄉民，期盼社會大眾一同看見照顧者背後的重量與需要。

眾人齊力將聖誕禮物搬上車，以車隊方式傳遞關懷與祝福。(圖/芥菜種會提供)

基督教芥菜種會董事長蔡仁松表示，家庭往往因經濟困難、親職失能、疾病創傷或災後重建等原因而失去穩定。芥菜種會秉持三福助人網理念，串聯社會資源，透過五大服務方針接住照顧者，穩住孩子的生活。目前關懷全台逾7000名認養童，透過舉辦年度新春圍爐、母親節以工「帶振」祝福好物、中秋節贈送習得月餅及聖誕禮物募集等，將來自全台的愛，帶給脆弱家庭的兒少與照顧者祝福。

光復洪災讓許多家庭頓失家園，原本就辛苦的家庭更陷入艱困。芥菜種會於災後第一時間啟動救助服務，社工也看見當地隔代教養、單親照顧及老老照顧的需求，照顧者面臨的挑戰更加沉重。目前在光復設立兩個服務據點，面對災後家園恢復，累計完成 46 戶修繕評估、其中 27 戶施工中、發放 78 組床組、贈送 31 輛機車，另有7台長者電動代步車，其中2台作為據點服務長輩使用，持續陪伴家戶走在重建路上。今年聖誕節的「用愛串聯全台」行動，特別送愛到光復， 獻上聖誕祝福。

「用愛串聯全台x多走一哩路」活動在愛心育幼院集結出發。(圖/芥菜種會提供)

送愛車隊在成立64年的愛心育幼院集結，以兒少最初心的愛串聯全台的愛，並與北區合作教會從新北出發，將大家的愛送進花蓮光復，隔日（ 23 日）在馬太鞍教會，芥菜種會廚師團與志工以辦桌陪伴鄉民、舉辦祝福音樂會及聖誕禮物送上祝福與關懷，盼望在災後家園重新點亮盼望。此外，愛心育幼院的孩子也以腳踏車車隊方式，將聖誕禮物親送到認養服務合作教會──鶯歌長老教會，傳遞對認養家庭的祝福。

芥菜種會協助光復鄉民的房屋修繕以及連結機車資源。(圖/芥菜種會提供)

芥菜種會感謝永齡基金會、財團法人感恩聖仁基金會、網銀國際股份有限公司、富邦慈善基金會、佳能企業股份有限公司、永豐金控、國產建材實業股份有限公司、台灣恩慈股份有限公司、東唐建設機構、IKEA 宜家家居、眠豆腐有限公司、必翔銀髮事業股份有限公司等愛心企業，在光復洪災後攜手支持，為脆弱家庭帶來具體的幫助。

芥菜種會持續串聯企業、合作教會與志工夥伴，陪伴家庭面對生活挑戰，也陪伴災後重建的每一步。「用愛串聯全台 × 多走一哩路」六場陪伴活動將陸續前往南投埔里、高雄、台東關山、花蓮與新北萬里，詳情請見官網https://lihi.cc/svg6N，更多支持號召10,000名認養人計畫https://lihi1.com/dRqJO或洽詢服務專線02-7705-9292。