用愛包容生命缺角 揚善青年照亮他人

板橋園區舉辦新芽獎學金頒獎，16歲的蔡同學，今年不只是開場音樂演奏表演的其中一員，也連續第十年獲得學習領域獎。她的父親11年前，因突發心臟病過世，母親獨力養大她和妹妹，慈濟人也陪伴著她們，如今姊姊不僅學業成績優異，也經常用自己的音樂專長，參與公益演奏，她說要把志工給她們的愛，努力傳播出去。。

板橋靜思堂的新芽頒獎典禮，蔡同學與平常合作的夥伴們，在台上吹奏她擅長的長笛，這天她不只是表演者，也是新芽學習領域獎的得主，和母親及妹妹一同接受眾人的祝福。

慈濟新芽獎得主 蔡同學：「師公曾說 教育能翻轉貧窮， 更能改善家庭環境 ，為社會帶來正向改變，未來還能成為一位手心向下的人，幫助更多像我一樣的家庭，謝謝所有曾經幫助過我的人，謝謝媽媽 媽媽您辛苦了。」

蔡同學的父親，2014年因突發心臟病過世，養家重擔只能落在母親肩上，祖母不捨媳婦既要掙錢，又要照顧兩姊妹，因此從台中北上來助一臂之力，再加上慈濟長達11年的陪伴，讓這個家有了依靠。

蔡同學的母親 郭女士：「其實當時我是不知道該怎麼，走下去的 幸好遇到了，慈濟的吳應雪師姑 她一路地，陪伴我們 那一路走來，她們(兩個女兒)都很自律，在功課上也成績不錯，然後在音樂上也有一些，不錯的成績 這是我目前，感到欣慰的。」

慈濟志工 吳應雪：「孩子參加那個揚善青年，今年是第10次的領獎，非常地優秀 (姊妹)都很乖巧，是媽媽最大的精神支柱。」

雖然從小就缺少父愛，但蔡家姊妹從母親、祖母和慈濟人身上得到更多的愛，如今姊姊也參加揚善青年的培育，讓原本羞於表達自己的個性有了轉變。

揚善青年 蔡同學：「以前我就是不太敢開口，跟別人講話 然後現在就是，學到如何(在)不會傷害別人的，情況下 跟別人溝通，然後討論事情 然後還有，觀察事物的角度也會有，改變思考方式。」

蔡同學說，自己的生命彷彿就像靜思語裡所說「缺角的杯子」，只要愛自己的家人都健健康康，長大後的自己，也要像慈濟人幫助她一樣，為社會做出貢獻。

