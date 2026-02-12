用愛圍爐迎新春 高醫攜手社福單位送暖獨居長輩與弱勢兒少

【記者 王雯玲／高雄 報導】農曆春節象徵團圓與祝福，卻也是許多獨居長輩與弱勢家庭最感孤單的時刻。高雄醫學大學附設中和紀念醫院(以下簡稱高醫)身為醫學中心及大學附設醫院，秉持醫學中心的社會責任，自112年開始推動「高」興有您，「醫」起送暖專案，今年更進一步擴大員工公益行動版圖，除持續攜手華山基金會關懷社區獨居老人外，更首度結合基督教芥菜種會等社福單位，共同舉辦「用愛圍爐・幸福年菜分享」公益活動，將關懷觸角延伸至脆弱家庭中的兒少與照顧者，今(12)日由高醫戴嘉言副院長、程廣義副院長及社會服務室劉姵均主任，代表高醫全體同仁將愛心款項捐贈予華山基金會及基督教芥菜種會，象徵醫療體系與社福夥伴攜手合作，共同編織社區支持網絡。

高醫戴嘉言副院長表示，醫療的價值不僅止於醫院內的疾病治療，更應將關懷延伸至社區中最需要的角落，與社會夥伴攜手守護弱勢族群。高醫自112年起即與華山基金會合作，陸續推動多項關懷社區獨居老人的行動方案，包括「WE CARE關懷獨居長者」專案，透過醫護志工實地訪視，深入社區關懷獨居長者，提供用藥衛教、健康狀況檢視及持續性的關懷支持，累計服務近500人次；以及「高醫DoctoriCare遠距守護弱勢方案」，免費提供Doctor iCare生理監測設備給社區臥床或行動不便的弱勢獨居老人，由高醫遠距健康照護中心提供24小時專業諮詢與緊急支援，關懷長者的居家安全與健康維護。

本次「用愛圍爐・幸福年菜分享」公益活動，號召院內同仁以認捐年菜與圍爐紅包的實際行動，陪伴獨居長輩與弱勢家庭迎接溫暖新年。獲得高醫同仁與志工熱情響應，總計募集新臺幣55萬元，將提供300位社區弱勢獨居長輩幸福年菜，以及416位弱勢兒少圍爐紅包。此外，護理部廖玉美主任與社會服務室劉姵均主任亦代表院方，親自前往社區獨居長輩家中致贈年菜，將溫暖與關懷送進弱勢長輩的日常生活，陪伴長者迎接溫暖的新年。

長年獨力照顧年幼孩子與失智父親的單親爸爸阿宏，在參與圍爐活動時感性表示：「這份陪伴，讓我知道自己不是孤軍奮戰。」基督教芥菜種會南區中心也指出，圍爐不只是一頓飯，更象徵對脆弱家庭的支持與肯定，感謝高醫同仁募集的圍爐紅包，讓416名孩子在佳節中感受到被祝福與被記得的溫暖，也讓10歲的小涵能暫時放下協助家務的責任，在圍爐餐會中重拾童年的笑容。

高醫程廣義副院長也表示，公益並非一次性的捐助，而是一段持續陪伴的承諾。「高」興有您，「醫」起送暖專案，正是醫療專業與人文關懷交會的具體實踐。未來，高醫將持續攜手社福夥伴，凝聚組織內部力量，將醫療的溫度延伸至醫院之外，走進社區，讓每一個需要被關懷的角落，都能感受到不被遺忘的希望與支持。（圖／記者王雯玲翻攝）