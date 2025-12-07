用愛彌補兒文獎 繪出對特殊疾病包容/和解

彰化和仁國小四年級的施博皓（左）以「相處．知道」獲得羅慧夫顱顏基金會本屆「用愛彌補兒童文學獎」金獎，台中永春國小六年級的林可宸，以「我討厭你」繪本獲得銀獎。

（記者傅希堯攝）

記者傅希堯∕台北報導

羅慧夫顱顏基金會舉辦用愛彌補兒童文學獎，彰化和仁國小學童施博皓強調理解與包容能讓世界更美好的作品「相處‧知道」獲得金獎，台中永春國小學童林可宸描寫對特殊疾病同學的愛護與包容的「我討厭你」則獲銀獎。

羅慧夫顱顏基金會指出，第28屆「用愛彌補」兒童文學獎徵稿主題「和好」，共有143件國小二至六年級的孩子投稿。今年選出金獎、銀獎各1名，佳作3名，以及優選5名，共10件優秀作品獲獎。

彰化和仁國小四年級施博皓以「相處‧知道」獲金獎。施博皓指出，作品靈感來自班上同學之間的互動，從「前一秒是朋友、下一秒吵架」的日常，延伸到「和好」的主題，提醒大家相處中難免有摩擦，但理解與包容能讓世界更美好。

台中市永春國小六年級的林可宸，以「我討厭你」繪本作品獲得銀獎。林可宸表示，曾因不瞭解而對特殊疾病的同學產生「我討厭你」的想法，在面對不適應與誤解時的情緒波動，故事主角「我」以直白心聲訴說因為不理解而對同學產生厭惡，隨著劇情推進，從不斷堆疊的抱怨到同理、和解，傳遞衝突後的理解與修補關係的勇氣希望透過繪本提醒大家，「每個人都可能在衝突後感到後悔，和好不只是道歉，更是一種成長。」