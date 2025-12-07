用愛彌補兒童文學獎頒獎 孩子用創作展現和好力量

榮獲第 28 屆「用愛彌補兒童文學獎」銀獎的林可宸與媽媽

獲得「第 28 屆用愛彌補兒童文化獎」金獎的施博皓與父母合影

施博皓與父母、阿姨一同表演繪本內容

頒獎給與施博皓

羅慧夫顱顏基金會今(7日)在台大集思會議中心舉辦第28屆「用愛彌補兒童文學獎」頒獎典禮，本屆的徵稿主題為「和好」，共吸引143件投稿作品，最後評選出金獎、銀獎各1名、佳作3名、以及優選5名。金、銀獎得主以戲劇方式發表作品，佳作及優選以投影片方式講述得獎故事。12月8日起開放民衆限量免費索取本屆得獎繪本，詳情請上羅慧夫顱顏基金會官網查詢。

羅慧夫顱顏基金會常務董事翁芬華表示，羅慧夫顱顏基金會於 1989 年成立，主要宗旨是協助所有先天性顱顏畸形的孩子獲得最好的醫療照顧；同時也希望透過社會教育，建立一個願意分享、尊重與體貼他人的利他環境。基金會每年舉辦「用愛彌補」兒童文學獎，並訂定與尊重、共享相關的年度主題，希望透過孩子的創作與聲音，影響身邊同儕，讓利他的精神從小扎根，使社會一步步朝向真、善、美的方向邁進。

就讀彰化和仁國小的施博皓，憑藉作品《相處‧知道》獲得「第 28 屆用愛彌補兒童文化獎」金獎。他分享，因觀察到班上女生常常一下子和好、一下子又吵架，因此將繪本延伸到「和好」的主題。他先將一些人事物擬人化，轉化為人類之間「合好」或「不合好」的互動。例如，媽媽害怕蟑螂，所以不可能和蟑螂合好；如果貓和老鼠真的和好了，貓不能吃老鼠，那牠可能就會整天餓肚子等情境。他也提到，自己偶爾惹媽媽生氣時，會誠心認錯，或用裝可愛的方式逗媽媽開心。

榮獲第 28 屆「用愛彌補兒童文學獎」銀獎的林可宸，就讀臺中市南屯區永春國小。他回憶，小學一年級時班上來了一位患有特殊疾病的同學，因為常在課堂中途離開，或享有一些特殊安排，讓他一度產生「我討厭你」的想法。直到有一次，這位同學突然跌倒，左半邊身體無法動彈。老師這才向全班說明，他的右側肢體行動受限，需要更多協助。得知真相後，林可宸開始理解同學面臨的困難，也萌生想幫助他的心意。之後，他會主動陪這位同學聊天、玩耍、散步運動，或在課堂分組、作業合作時邀請他一起參與。林可宸也將這段真實的校園經驗創作成繪本《我討厭你》，透過故事傳達理解與同理的重要。

羅慧夫顱顏基金會表示，除了出版金、銀獎繪本，更將在 Apple Podcast《故事小苗探險隊》頻道裡，分享得獎作品與延伸「和好」故事，轉化爲有趣的品格廣播劇，適合親子家庭共同收聽，從小耳濡目染「尊重差異」與「修補關係」的價值理念，共創美好社會。

