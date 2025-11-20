用愛心點亮孩子夢想 寶格冰淇淋為家扶兒募集耶誕禮物

《圖說》台中寶格冰淇淋攜手南台中家扶中心展開耶誕禮物募集，目標600份。

【民眾網諸葛志一臺中報導】耶誕佳節將近，寶格冰淇淋宣布再度攜手南台中家扶中心，即日起至12月21日止，展開一年一度的「聖誕禮物募集活動」。今年特別加碼募集600份禮物，期盼讓每位孩子在聖誕節當天都能收到專屬的驚喜與祝福。募集完成的禮物將於12月22日送出，幫助家扶兒童圓夢。

寶格冰淇淋舉辦「耶誕禮屋」公益活動，今年邁入第十年，以「禮物出發 快樂到達！」為主題，邀請民眾捐贈保溫瓶、文具等用品，並由寶格重新包裝後送至南台中家扶中心，一起為孩子圓夢外，也在店裡佈置耶誕樹，掛上孩子的許願卡，開放民眾認捐，目標是募集600份禮物。歡迎大家用愛心點亮孩子夢想。

《圖說》寶格冰淇淋代表陳苡榛表示，「耶誕禮屋」公益活動，今年邁入第十年。

寶格冰淇淋代表陳苡榛表示，這項送暖行動，第一年僅募集60多份禮物，參與的民眾與單位逐年增加，顯示聖誕節是一個傳遞幸福的節日，寶格希望成為幸福平台，把大家的心意與愛心送往需要的家庭。今年的募集目標是600份禮物，即日起至12月21日，民眾可將禮物送至門市，外縣市則可透過郵寄方式參與，彙集後由專人包裝成禮物，22日化身耶誕老人將禮物全部送出。

陳苡榛表示，活動發佈後即獲得熱烈迴響，包括智康生技、台中商旅、富華創新、京京樂購、臺麒投資等多家企業，持續多年來都是熱情贊助，目前已募集超過200份禮物，希望喚起更多人參與。寶格冰淇淋感謝所有民眾與企業的熱情響應，讓家扶兒童提前感受溫暖的聖誕氛圍。

《圖說》寶格冰淇淋門市佈置耶誕樹，掛上孩子的許願卡，開放民眾認捐禮物。

此外，活動期間凡至店內認捐禮物及消費新品「深層淬咖啡一組」，店家將提撥每組10元注入公益禮物基金，讓民眾在享受美味的同時，也能輕鬆參與公益，將小小善意化為大大的力量。

捐贈方式：親送寶格冰淇淋門市，地址：台中市西區公正路117號（勤美草悟道），週一、週二公休，客服電話：04-2302-7738。郵寄禮物健檢處，地址：台中市西屯區文心路二段598號5樓之3，請註明「聖誕募集活動」。