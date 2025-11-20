用愛心點亮孩子夢想 寶格募集耶誕禮物600份

▲耶誕節腳步近，台中寶格冰淇淋攜手南台中家扶中心展開耶誕禮物募集，目標600份，（圖／記者金武鳳攝，2025.11.20)

[NOWnews今日新聞] 耶誕節腳步近，台中寶格冰淇淋再度攜手南台中家扶中心展開耶誕禮物募集，目標600份，將於12月22日送出，趕在聖誕節前讓家扶兒童都能收到禮物，一圓心願。

寶格冰淇淋舉辦「耶誕禮屋」公益活動，今年邁入第十年，以「禮物出發 快樂到達！」為主題，除了邀請民眾共襄義舉，一起為孩子圓夢外，也在店裡佈置耶誕樹，掛上孩子的許願卡，開放民眾認捐，目標是募集600份禮物。

▲寶格冰淇淋門市佈置耶誕樹，掛上孩子的許願卡，開放民眾認捐，目標是募集600份禮物。（圖／記者金武鳳攝，2025.11.20)

孩子有哪些心願？根據寫在許願卡上的悄悄話統計，有繪本、彩色筆及文具組，還有籃球、足球等球類，此外生活類的有背包、保溫瓶和耳機、兒童手錶等，全是適合學齡前至國小學童物品，歡迎大家用愛心點亮孩子夢想。

廣告 廣告

寶格冰淇淋代表陳苡榛表示，這項送暖行動，第一年僅募集60多份禮物，參與的民眾與單位逐年增加，顯示聖誕節是一個傳遞幸福的節日，寶格希望成為幸福平台，把大家的心意與愛心送往需要的家庭。

▲孩子有哪些心願？根據寫在許願卡上的悄悄話統計，有文具、運動類和生活用品，林林總總，邀你一起為孩子圓夢。（圖／記者金武鳳攝，2025.11.20)

今年的募集目標是600份禮物，即日起至12月21日，民眾可將禮物送至門市，外縣市則可透過郵寄方式參與，彙集後由專人包裝成禮物，22日化身耶誕老人將禮物全部送出。

陳苡榛表示，活動發佈後即獲得熱烈迴響，包括智康生技有限公司、台中商旅、富華創新、京京樂購、臺麒投資等多家企業，持續多年來都是熱情贊助，目前已募集超過200份禮物，希望喚起更多人參與。寶格冰淇淋感謝所有民眾與企業的熱情響應，讓家扶兒童提前感受溫暖的聖誕氛圍。

▲寶格目前已募集超過200份物品，經過用心包裝成精美禮物，12月22日「禮物出發 快樂到達」，一圓孩子夢想。（圖／記者金武鳳攝，2025.11.20)

此外，活動期間凡至店內認捐禮物及消費新品「深層淬咖啡一組」，店家將提撥每組10元注入公益禮物基金，讓民眾在享受美味的同時，也能輕鬆參與公益，將小小善意化為大大的力量。

捐贈方式：親送寶格冰淇淋門市，地址：台中市西區公正路117號（勤美草悟道） 營業時間：13:00~21:00（週一、週二公休） 客服電話：04-2302-7738。郵寄禮物健檢處，地址：台中市西屯區文心路二段598號5樓之3，請註明「聖誕募集活動」。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

全台最美 台中新光三越12米浪漫雪花耶誕樹亮相

台中福華搶攻春節商機 年菜外帶+除夕圍爐一站滿足

台中土地市場吹「自用風」 第4季自然人交易逾萬坪