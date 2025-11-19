用愛澆灌用心耕耘 培養出豐盛生命力

墨西哥提娃那的慈濟園區有塊農地，一年四季都有蔬菜產出。學生們會到農地幫忙，不僅有食農教育的意義，還能替全校師生加菜。

吃過洋蔥，但有見過洋蔥開花嗎？慈濟在墨西哥辦的提娃那園區裡，開心農場每天開張。

職工 法比安：「這就是我們種植，這些作物的原因，為了讓慈濟的孩子，吃到更健康、更有機，更有營養的食物，這就是我們參與其中的原因。」

採摘下來的洋蔥花，造型圓滾滾，討喜可愛，平常台灣人吃的洋蔥是這塊鱗莖的部位，但在墨西哥花也能入食材，還可以當插花材料，經濟價值一棵多用。

看起來有綠手指的帥大哥，叫法比安，是園區的職工，農場一草一物，都是由他掌舵。別以為墨西哥全是沙漠，提娃娜屬於宜人的地中海氣候，平均氣溫20度，靠這塊地，就能讓園區師生吃上一整年的新鮮蔬菜。

職工 法比安：「我們真的在這裡，投入了很多心血，現在我們正在種四季豆，這樣就可以吃到，美味的燉四季豆配蛋了。」

常見的萵苣、番茄，到食用仙人掌、想吃什麼都不缺，到了用餐時間，五顏六色蔬菜，讓學校的餐廳，看了就好有食欲，同學也被勾起好奇心，走到園區，學會產地到餐桌的知識。

學生 安吉爾：「法比安先生教我如何做事，我喜歡在這裡做事。」

提娃娜園區的開心農場，讓孩子們動手，去感受生命，去熱愛生活，如同教育的本質是創造，在這塊教育沙漠，不斷播撒種子，綻放出綠色的奇蹟之花。

