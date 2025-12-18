用愛與溫柔陪伴孩子自立：高靜女士28年的堅毅之路

圖▲高靜女士分享，身為身心障礙的家長，關鍵不是「替她做好」，而是「相信她做得到」。(圖/庇護工場提供)

【記者張嘉誠／綜合報導】

身為身心障礙的家長，如何在保護與放手之間取得平衡，是許多家庭共同面臨的課題。現年已在麥當勞穩定就業5年多的敏純，在成長過程中面臨語言理解與認知發展的限制，但在家人支持、庇護工場訓練與就服員職場輔導的共同協助下，逐步建立自立生活能力，並在一般職場站穩腳步。其母親高靜分享，關鍵不是「替她做好」，而是「相信她做得到」。

自幼接受支持-家長保持正向心態面對差異

回憶敏純初入社會時，高靜坦言，最初的擔心並非工作本身，而是外界的理解與接納。但一路走來，她始終保持開放態度「我不擔心別人怎麼看她。重要的是，她能做自己，不需要因社會眼光否定自己。」。敏純國小時，因就診契機接觸庇護工場資源，後來敏純進入臺北市庇護工場ENJOY臺北餐廳工作與訓練。高靜表示，當時的訓練內容不僅是工作技能，更培養生活規律與責任感「短短幾個月，她開始在家裡主動做家事，那對我們來說是很重要的轉變。」。

圖▲高靜女士坦言，敏純初入職場時，她內心曾有許多擔憂。

庇護工場訓練奠基-順利銜接一般職場

在就業服務員轉銜輔導下，敏純進入到麥當勞工作，並逐漸適應店內環境與作業流程。雖然曾因不熟悉工作工具造成手部小傷，但她很快調整腳步並回到崗位。高靜說，她的適應速度比我想像中快。在工作職場的工作張力下，面對突發狀況時的情緒調整與自我表達能力，是她在就業歷程中成長最顯著的變化之一。

職場互動中建立自信-從「被照顧」到「能被依賴」

工作期間，敏純曾因表現穩定，獲客人信任協助照看幼童短暫時間。這份被認可的感受，成為她持續投入工作的動力來源。同時，也曾因為面對不友善言語時，醫療支持與就業輔導亦協助她走過情緒低潮。「工作讓她知道自己是有能力的。」高靜表示，敏純現在能自行搭乘交通工具、與同事溝通、完成職務責任，生活自主度明顯提升。

圖▲高靜女士一路陪伴敏純成長，讓她變得開朗而充滿自信。

家庭的角色：陪伴、理解與「不過度介入」

而面對同樣也是身心障礙的家庭，高靜直言「真正難的是開始放手。」，她認為「認清事實、接受現況，然後思考自己能怎麼陪伴。」家長的角色不應是替孩子排除所有困難，而是在必要時給支持，在可能時讓孩子自己面對。

她說，敏純剛進入職場時，自己幾乎每天都在擔心，她會不會被誤解？會不會跟不上？會不會受委屈？但隨著敏純逐步掌握節奏、能自己處理情緒、主動完成工作，她慢慢明白，家長的角色不是替孩子排除世界，而是陪他一起面對世界。

「家長要做的，是在孩子跌倒時接住他，但不是永遠牽著他的手。」她強調，理解差異、不過度焦慮、不過度保護，才是支持最核心的形式。特別是早療與基礎能力訓練，她認為越早開始越能看見成效。「12 歲以前的每一步都很關鍵，認字、算數、生活自理，這些不是為了學科成績，而是為了未來的選擇權。」。

「有你們在，我們就不孤單」

高靜女士特別感謝庇護工場與勞動力重建運用處就業輔導團隊的協助：從最初的庇護工場訓練，到就業服務員的持續追蹤，再到職場同事的耐心與接納，這些力量不僅協助敏純站穩工作，更讓她能在社會中找到自己的位置。

「有你們在後面當後盾，我就安心。」她說，當家庭願意相信、制度願意承接、社會願意給機會，身障者便能在世界上站出自己的形狀，這些不是感性，而是最實際的信任。