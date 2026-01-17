用愛走遍全台！芥菜種會6地串聯 健行圍爐陪伴脆弱家庭

▲芥菜種會於17日舉辦多走一哩路親子活動，齊聚高雄文化中心。

【記者 王苡蘋╱高雄 報導】在沉重的家計與照顧壓力下，許多脆弱家庭的照顧者長期奔波於生計與家庭責任之間，身心高度緊繃，親子互動也容易因疲憊而疏離。基督教芥菜種會今（17）日在高雄舉辦「用愛串聯全台」系列活動，透過親子健行與新春圍爐，邀請社會大眾看見照顧者的處境，並以實際行動陪伴脆弱家庭修復關係、邁向穩定自立。

▲芥菜種會董事長蔡仁松呼籲社會大眾，共同關注脆弱家庭的照顧者。

芥菜種會董事長蔡仁松表示，為回應社會多元且複雜的家庭需求，芥菜種會推動「三福助人網」，以「福音、扶助、扶立」為核心，發展出「五大服務方針」，包括家的扶助、家的安全、陪伴教育、照顧者學校，以及社企以工「帶振」，系統性支持家庭功能的恢復與培力。服務觸角深入全台社區與偏鄉，陪伴脆弱家庭走過低谷，重建生活秩序與希望。

▲藉由陪伴健行，凝聚家庭情感。

「用愛串聯全台」行動今年規劃新北、南投、高雄、關山、花蓮、萬里等6站活動，透過「多走一哩路」親子健行，鼓勵家庭在行走與互動中重新學習陪伴。高雄場於高雄市立文化中心舉行，以「跨越族群的愛」為主題，特別關注新住民等多元族群家庭，設計情境式闖關體驗，讓家長與孩子在完成任務的過程中理解彼此，修復因生活壓力而產生的距離。

▲▼多走一哩路活動設有五大方針攤位，認識脆家服務方式。

晚間於高雄富苑喜宴會館舉辦的「新春送暖感恩圍爐」，邀請約300位脆弱家庭成員齊聚一堂，在團圓氛圍中感受社會的溫暖支持。芥菜種會指出，圍爐不僅是節慶活動，更是讓照顧者被看見、讓家庭重新連結的重要時刻。

▲阿芳(左)接受以工「帶振」培力，跟著學習居家清潔技能。

來自越南的新住民阿芳，需同時照顧三名年幼子女、年逾六旬的丈夫及高齡婆婆，長期承受經濟與照顧壓力。透過芥菜種會的認養家庭服務，獲得生活物資與關懷陪伴，並進一步銜接以工「帶振」培力場域，學習咖啡輕食與居家清潔技能。然而就在即將投入工作之際，住家卻遭遇火災，丈夫全身嚴重燒燙傷，家庭再度陷入困境。芥菜種會即時提供急難救助與租屋協助，協助穩住基本生活。目前丈夫復原良好，阿芳也開始彈性承接清潔工作，一家人逐步重拾生活節奏，重新看見未來的希望。

▲阿芳分享受助歷程，家庭如何走出火災低谷，在芥菜種會的服務與陪伴下重拾盼望。

芥菜種會也感謝榮星電線集團及高雄醫學大學附設中和紀念醫院支持南區脆弱家庭。今年全台共舉辦18場新春圍爐活動，涵蓋花蓮光復、台南楠西等曾受災害衝擊地區，超過5,000人共享團圓時光。更多活動與服務資訊，可至芥菜種會官網查詢或洽詢服務專線。（圖╱芥菜種會提供）