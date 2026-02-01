用愛跨越肢體障礙 職志合一發光熱

一位在印尼慈濟大愛醫院服務的志工，因為雙腳神經受損，必須靠著支架輔助走路，但是想做好事的心願，沒有受到阻礙。其實，她曾經因為無法面對別人異樣的眼光，有過輕生的念頭，但轉念之後，就化作前進的動力，人生出現的轉機關鍵，是什麼呢？一起了解。

雙腳無力，但服務熱誠不受限。

志工 華華：「感謝上天，我仍然能夠活動，最重要的是還能正常活動。」

15年前，華華因為看過慈濟在住家附近辦活動，燃起想助人的念頭，有機會到印尼慈濟大愛醫院，當志工，她靠步行支架行走，也沒阻礙。

廣告 廣告

志工 華華：「有心靈的富足，在慈濟感覺自己是有用的，不再被認為是，什麼都做不了的人，不是只會造成麻煩。」

華華5歲時，因為跌倒，傷及雙腿神經，行動受限的她，也曾經面臨人生低谷。

志工 華華：「後來我決定我要把別人的羞辱，責罵與異樣眼光，全都轉化成我前進的動力。」

成為母親之後，辭去工作，把握與家人相處的時間，也兼職在網路上銷售商品，還能抽出時間做好事。

志工 華華：「我會持續當志工，直到我真的無法行動為止，直到上天 叫我停下來。」

發揮愛的良能，膚慰需要的人，這股動力，永遠在。

更多 大愛新聞 報導：

感恩生命貴人 穆斯林行善回報大愛

印尼跨宗教祈福 盼世間祥和遠離災厄

