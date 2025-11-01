用愛鋪平求學路 新芽獎學金送祝福

桃園地區的新芽獎學金頒發，在八德靜思堂舉行。當天共有319位新芽學子，在家長的陪同下，接受志工和師長們的祝福。教育局代表也勉勵孩子，現在生活雖面臨困境，但未來踏出社會，期盼眾人都能把此刻感受到的愛，再傳播出去。

看著螢幕上，土耳其志工，滿街尋找失學的敘利亞孩子，到滿納海國際學校就學，台下的學子，都心有戚戚焉，尤其是張家姊妹，父親之前因中風動手術，讓家裡失去經濟支柱，姊姊一度想要輟學。

慈濟新芽獎學金得主 張同學：「我非常感謝慈濟的師姑師伯們，給予我們家的協助與關懷，她(們)讓我在外面，可以很認真，很努力，無後顧之憂地打拚，她們陪伴我，照顧我的爸爸媽媽，在我們家最低潮的時候，伸出援手，給予最大的幫助。」

廣告 廣告

在這個家最需要援助的時候，慈濟人接住了她們。

慈濟新芽獎學金得主 張同學：「我想要告訴大家的是，這些困難，並沒有辦法決定，你的人生最後的結果是什麼，但是，你的努力，一定可以決定你的結果。」

這天在桃園八德靜思堂，和張家姊妹有雷同遭遇的三百多個家庭，一起接受資助和祝福。教育局代表也給予鼓勵。

慈濟新芽獎學金得主 翁同學：「我有一段時間，接過7、8個(家教)學生，就一個星期，你就排7、8個(家教)學生，這樣(家教)上課，然後賺錢，我今年的時候，去(捷克)當交換學生，交換學生我就努力申請獎學金，現在我的生活就只有我一個人的時候，我只要把自己顧好就好。」

桃園市教育局專員 林淑芬：「我們需要被支持的時候，有人適時給我們鼓勵了，未來有機會，希望你們，把今天所感受到(的愛)，回饋給生活的社會跟國家。」

師長和志工們的深切期許，其實也是對這群助學生的愛與祝福，讓他們將來踏出社會後，也能將善念延續下去。

更多 大愛新聞 報導：

溫度溜滑梯 周日晚北部低溫探18℃

愛要說出口！沈峻逵的悄悄話

