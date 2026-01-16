用愛陪伴成長 和樂獅子會捐助若竹兒基金會逾卅一萬元

和樂獅子會將滿滿的關懷與祝福送進基金會。（記者湯朝村攝)

記者湯朝村／嘉義報導

國際獅子會300A1區台北市「和樂獅子會」總監孟淑芬、分區主席陳金蔘、會長張幼鳳暨全體獅友，於16日蒞臨「若竹兒教育基金會」，捐贈社福金新臺幣31萬3,000元，將滿滿的關懷與祝福送進基金會，協助充實營運所需經費，為身心障礙者的照顧服務注入溫暖而穩定的力量。

嘉義縣政府社會局長張翠瑤代表致贈感謝狀時表示，感謝和樂獅子會長期以來的陪伴與支持，讓照顧服務的路上不再孤單。這份持續不斷的善意，不只支持了工作團隊，也讓孩子們在成長的旅程中，感受到社會始終溫柔地接住他們。

和樂獅子會捐贈社福金新臺幣31萬3,000元給若竹兒教育基金會。（記者湯朝村攝)

活動當天，基金會的憨兒們以平鼓表演迎接遠道而來的獅兄獅姐。鼓聲一起，孩子們用力敲打的不只是節奏，更是心中最純真的快樂與感謝。專注的神情、靦腆的笑容，讓整個空間充滿溫度，也讓在場來賓感動不已，掌聲久久未歇。

若竹兒教育基金會長期服務18歲以上的智能障礙及多重障礙者，目前照顧75位來自弱勢家庭的學員，提供日間托育、全日托育及職業訓練等服務。對這些孩子而言，基金會不只是一個學習的地方，更是一個可以安心生活、慢慢成長的家。然而，每年約需新臺幣3,000萬元的營運經費，除部分政府補助外，仍高度仰賴社會各界的支持，才能讓這個「家」持續運轉。

多年來，和樂獅子會以實際行動陪伴若竹兒前行，將關懷化為具體支持，讓善念不只是短暫的關注，而是一段長久的同行。

基金會董事長林朋輝贈送感謝狀。（記者湯朝村攝)

基金會董事長林朋輝表示，感謝獅子會再次點亮孩子們生命中的希望之光。隨著農曆新年的腳步接近，基金會最大的心願，是讓每一位服務對象都能安心生活、穩定學習，讓照護與培育不中斷。這不只是一份責任，更是全體工作人員每日默默守護的信念。

此外，若竹兒教育基金會今年推出的春節禮盒，也邀請憨兒們親手參與製作。每一份禮盒，都盛裝著孩子們努力學習的成果與真誠祝福，不僅是一份年節心意，更是一條陪伴孩子學習自立的道路，送禮與自用皆宜，期盼社會大眾以實際行動，一起把這份溫暖延續下去。