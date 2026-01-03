南投縣政府衛生局積極推動器官捐贈。(圖：南投縣府提供)

為讓社會大眾了解器官捐贈的程序與重要性，並促使民眾與家人及早溝通器捐意願，南投縣政府衛生局積極推動器官捐贈。透過簽署器官捐贈同意書，實踐「用愛陪伴最後一程，讓道別充滿溫暖」的理念，並對所有器官捐贈者與其家屬表達崇高的敬意。

根據器官捐贈移植登錄中心的統計，目前全台已突破68萬人簽署器官捐贈同意卡，但實際執行器官捐贈的比例依然偏低。這主要是因為除了必須符合腦死的條件外，還需要家屬的同意才能進行捐贈。而腦死只占所有死亡案例的1%，因此提前與家人溝通器捐意願顯得尤為重要。

一位年輕女孩小華（化名）本計劃即將展開留學夢想，卻不幸在一場車禍中腦死。悲痛之際，小華的家人回想起她曾在生日時說過：「如果我有一天離開了，我希望能捐出器官，幫助他人活下去。」這一份溫柔而堅定的心願，成為家人做出艱難決定的依據。小華的器官成功捐贈，讓她的生命延續在受贈者的身上，化作他人重生的希望，也照亮了無數家庭的心。

器官捐贈不僅能讓逝去的生命轉化為他人的生機，也使捐贈者的愛與精神在受贈者的生命中持續延續。雖然小華的生命已經結束，但她的愛與希望，仍透過受贈者的呼吸與心跳延續，成為無數家庭心中永不熄滅的光。

衛生局長陳南松呼籲民眾正視器官捐贈的重要性，及早與家人進行充分溝通，將對生命的善念化為具體行動。透過器官捐贈、安寧緩和醫療及預立醫療意願的規劃，不僅能為自己的人生畫下圓滿句點，也能讓愛在他人的生命中延續不息，讓道別成為溫柔而有意義的陪伴。如對器官捐贈、安寧緩和醫療或預立醫療意願等相關事項有任何疑問，歡迎洽詢器官捐贈諮詢專線0800-888-067，或至13鄉鎮衛生所、各醫療院所了解詳情。