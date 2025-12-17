用愛陪伴照亮孩子未來「國際扶輪3490地區－宜蘭縣扶輪之子相見歡」

「國際扶輪3490地區－宜蘭縣扶輪之子相見歡活動」，教育處代理處長陳金奇出席。（圖：宜蘭縣府提供）

▲「國際扶輪3490地區－宜蘭縣扶輪之子相見歡活動」，教育處代理處長陳金奇出席。（圖：宜蘭縣府提供）

國際扶輪3490地區推動宜蘭縣扶輪之子認養計畫，於今（ 十七） 日下午一時在羅東國小校友館三樓創意發想中心溫馨舉辦「宜蘭縣扶輪之子相見歡活動」。透過溫馨互動，促成受培育學生與培育人首次面對面交流，不僅深化彼此的情誼，更共同見證愛與關懷的社會力量。

教育處代理處長陳金奇表示，非常感謝國際扶輪社長期以來對宜蘭縣學子的深切關懷與實際行動，給予最實質的支持。透過此次計畫，不僅看見社會的溫暖力量，也更堅定縣府推動教育政策的決心。教育是培養未來人才的重要基石，長達八年的培育不僅是物質上的支持，更是精神上的陪伴與鼓勵，展現社會共同扶持下一代的力量，期盼在各界持續投入下，讓良善循環不斷延續，為孩子打造更加光明的未來。

教育不僅是知識的傳遞，更是一場心靈與思想的探險，透過此次計畫，學生與培育人之間的情誼已經萌芽，未來將成為學子們追逐夢想路上最堅實的後盾，並持續為宜蘭縣教育注入暖流，相信在社會各界的持續關懷與投入下，能啟發更多孩子積極向上、勇於挑戰，讓這份愛與希望的種子，在宜蘭這片土地上持續開花結果。

「宜蘭縣扶輪之子認養計畫」以長期陪伴為核心理念，採一對一培育的方式，協助學生從國小五年級至高中畢業，共八年期程，在求學路上提供穩定支持。宜蘭縣共有七所學校、三十六名優秀學子獲此殊榮，每位學生每年可獲得一萬二千元培育金，總培育經費達三四五萬六千元。培育金可作為學習與日常所需使用，不僅減輕學生家庭負擔，也協助孩子安心求學，同時培養理財觀念及助人精神，期盼學生在接受幫助的同時，亦能學習感恩並回饋社會。

為引導培育人與學生建立信任、促進正向互動，亦鼓勵孩子自信養成，國際扶輪3490地區預計每年舉辦至少二次聚會活動。此次相見歡由羅東國小承辦，活動特別安排學生與培育人認識交流，並規劃理財課程，教導學生建立記帳、儲蓄的良好習慣；學生也藉由親手製作的感謝卡片向培育人表達心意，場面溫馨又感人。