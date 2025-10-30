用愛點亮盞盞心燈 邀照顧戶溫馨共聚

屠妖節，也稱為排燈節，藉由點亮油燈、驅趕黑暗，象徵光明戰勝邪惡。慈濟雪隆分會籌辦了一場歡慶屠妖節慈善活動，節目內容非常精彩。

伴隨著淡米爾歌曲翩翩起舞，吉隆坡靜思堂主舞台上五位亭亭玉立的少女，用曼妙的舞姿歡迎屠妖節慶典的730多來賓。

慈濟照顧戶 蘇磊仕：「 我覺得慈濟幫我們一家，改善了我們的生活，去年我媽媽和弟弟出席了這節目，他們說 這節目很勵志和優秀，所以我們想試試參加。」

227戶慈濟長期照顧的家庭，受邀參與雪隆分會舉辦的屠妖節慈善活動。節目中還邀請了照顧戶親身分享，這段日子她和志工互動下獲得了什麼？

慈濟照顧戶 加業巴藍：「那位大姊說過，任何人只要努力 必有所得，慈濟給予關懷，當我們有了關愛，便能跨過所有的苦難。」

慈濟照顧戶 絲瓦莉拉：「每個月他們來到我家，他們很開朗 給我很多支持，他們也很有愛，我最喜歡和敬重的是，他們的援助系統，從不批判 給予精神支持，他們盡量使用正向的言語。」

志工用心準備琳琅滿目的周邊活動，確保來賓遠們道而來有家的溫暖。

慈濟照顧戶 嘉娜瑪：「我來到這裡很開心，他們把我照顧得很好，說話也非常好，還有準備挑選(物資)的機會，準備的食物也非常美味。」

慈濟照顧戶 莎拉迦：「我學習到很多環保知識，那場展覽給了我很深刻印象，尤其是5R原則 讓我驚訝，原來有這麼棒的展覽內容。」

適逢環保展覽在吉隆坡靜思堂進行展出，參加屠妖節慈善活動的同時，來賓也能增進知識。

