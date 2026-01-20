用戶別驚慌！ 中華電信1/21下午4時災防告警系統測試

中華電信宣布，將於115年1月21日下午4時進行全台災防告警訊息的測試。此次測試旨在響應政府政策，持續實施不定期的災防告警系統測試，以確保全台民眾的安全。

中華電信宣布，將於115年1月21日下午4時進行全台災防告警訊息的測試。（資料示意圖／中天新聞）

中華電信指出，測試專用頻道在大多數手機中預設為關閉，以減少對客戶的干擾。只有少數客戶的手機可能會接收到特殊告警聲響和震動，收到測試訊息的用戶無需感到緊張。

此次測試將通過「每月測試用訊息」頻道進行發送，並不會影響客戶的正常服務。中華電信建議用戶，如有需要了解更多關於「災防告警細胞廣播訊息系統」的詳細內容，可以參考國家通訊傳播委員會的官方網站。

