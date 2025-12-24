用戶反彈LINE踩煞車 「收回訊息」新制暫緩實施

LINE收回訊息從24小時縮至1小時，台灣暫不跟進。（圖：LINE臉書）

國人重度使用的通訊軟體LINE原先規劃，從12月下旬開始調整「收回訊息」功能，從原本的24小時縮短為1小時內有效，不少用戶反彈。LINE今（24日）緊急宣布，相關變更「暫緩實施」，實際上路時間另行公告。

LINE支援中心10月29日原本公告，系統將自2025年12月下旬起逐步變更收回訊息功能的操作時間限制，原本在送出訊息後的24小時以內可收回訊息，變更之後，用戶必須在傳送訊息1小時之內才能收回訊息，超過時間則無法收回。至於社群內收回訊息功能的時間限制仍維持為「送出訊息後的24小時以內」，不會受到影響。

不過LINE支援中心今天發布最新公告，「原定之功能異動作業將暫緩實施，變更後的實施日期將另行公告。」今年9月下旬起，日本與泰國的LINE已率先實施縮短「收回訊息」時限，台灣原本這個月也要跟進，如今LINE決定暫緩實施，具體什麼原因，未進一步解釋。