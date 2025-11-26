用戶更新「雲端發票」App準備對獎 驚見工程師個人日記

114年9、10月統一發票於25日開獎，不少民眾打開「雲端發票」App準備更新對獎，卻意外發現版本更新欄位的內容並非程式優化項目，而是工程師的個人日記，內容包含日常生活、出國遊玩及參加單車賽事等，引發網友討論。

有網友發現，「雲端發票」App更新版本欄位被工程師當成個人日記

有網友在社群平台Threads發文指出，雲端發票App版本更新內容直接被工程師當成日記使用。最新一篇更新日誌記載，工程師伊森上週報名單車一日北高賽事，從八里騎乘至高雄，全程長達360公里。伊森不僅拉同事一起參賽，還找其他同事組成「補給隊」，儘管途中爆胎2次，最終仍順利完賽。

最新一篇更新日誌記載，工程師伊森上週報名單車一日北高賽事

許多網友發現後，進一步查看App先前的版本紀錄，內容同樣不是bug修復或功能優化說明，而是各種生活流水帳，包括分享工程師辦公室的日常互動、同事出遊帶回奇特的伴手禮、減肥過程的心路歷程等私人記事。貼文曝光後，網友紛紛留言表示,「伊森是認真運動的吃貨」、「超好笑，我也是用他們家的發票App，竟然完全沒發現」、「好有趣，不過內容好像偶爾會重覆使用」、「超可愛，感覺是非常熱愛生活的人」。

更有人留言透露，「我已經follow他的日記大約2年了，每次更新都很期待」、「這是我唯一會認真看的版本紀錄」、「我為了看日記直接選擇下載這個App」、「伊森還在雲端發票最後偷偷放自己的載具」。有網友更開玩笑說，「友人：你選擇App的準則是什麼？我：更新日誌」。

