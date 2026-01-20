用戶最反感手機功能趨勢排行，AI 竟然是 Top1？？？

文章來源：Qooah.com

智能手機功能雖逐年迭代，但並非所有新趨勢都能獲得消費者認可。近日，知名科技媒體 Android Authority 發起「你最希望在 2026 年消失的手機趨勢」網絡調查，近 4500 名網友參與投票，揭露了用戶最反感的行業現狀。

調查結果顯示，約 26% 的受訪者將「AI 作為硬件升級不足的遮羞布」列為最希望消失的趨勢。不少消費者表示，手機廠商近年過度炒作 AI 概念，實則掩蓋相機傳感器、電池容量、充電速度等核心硬件缺乏實質性升級的問題。相較於噱頭大於實用的 AI 修圖、翻譯等功能，用戶更渴望核心規格的提升，甚至有網友呼籲「2026 年手機能少一點 AI，甚至沒有 AI」，突顯出用戶期待與品牌發展方向的明顯落差。

排名第二和第三的厭惡趨勢分別是專屬快充充電器（17.5%）和裝飾性虛假鏡頭（17.1%）。此外，超薄設計（16.9%）、平價手機系統更新政策過短（9.4%）等也成為用戶集中吐槽的焦點，反映出行業趨勢與用戶實際需求之間的脫節。