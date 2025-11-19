用戶注意！中華郵政宣布2026年起將「停辦1業務」 替代方式曝光

生活中心／陳慈鈴報導

中華郵政提供民眾更便利的生活，可進行儲匯、寄件等多元性服務。不過，近日中華郵政宣布，自2026年1月1日起，將停辦1項業務，並說明原因，以及替代方式。

中華郵政公告指出，因紙本寄遞國際匯票市場需求逐漸減少，國外匯款以電文匯款（SWIFT）為主，自2026年1月1日起，停辦國際郵政匯票業務。



至於國際郵政匯票業務停辦後，有相關匯款需求怎麼辦？中華郵政提醒，請改以電匯（SWIFT）方式辦理，造成不便，敬請見諒。

根據中華郵政官網顯示，因郵寄方式及國外銀行處理時間上會比較長， 所以金額較小或時間不緊迫的匯款，都可採用國際郵政匯票方式。限以美元辦理。每筆匯費新臺幣160元。相關匯款款項於匯出時，依辦理時即期賣出匯率折算新臺幣向匯款人收取；匯入時，依辦理時即期買入匯率折算新臺幣兌付予受款人。交易金額部分，儲戶每筆不得逾3萬美元；非儲戶每人每日交易限額（併同外匯匯出匯款交易）不得逾等值1000美元。

