用戶超多！數發部點名：5款App有資安風險

手機可下載各式App，但不少應用程式會存取個人資訊，數發部今點名抖音、小紅書、微博、微信與百度雲盤等5款App存在隱藏風險，可能蒐集個資並涉及跨境資料傳輸，造成高度隱私疑慮，提醒民眾下載App時應提高警覺，並遵守3大原則，下載前看清隱私政策、只開必要權限、善用防毒與電信防護工具，以降低個資外洩風險。

數發部今（3）日於記者會指出，多款大陸常用App存在高度資安疑慮，其中包括抖音、小紅書、微博、微信及百度雲盤等5款，經技術檢測後發現，上述App具有6大高風險行為，包括蒐集大量個資、讀取手機儲存空間、要求過度權限、取得臉部與聲音等生物特徵、擷取系統資訊，以及頻繁將資料回傳或分享至外部伺服器。

數發部表示，使用者只要允許 App 存取手機儲存空間、定位、聯絡人或金融資訊等敏感資料，這些資訊就可能被蒐集、外流或遭不當利用，甚至有盜刷、詐騙等風險；臉部辨識、語音輸入等功能，也恐被用於偽造影像或聲音，造成親友受騙或成為散布假訊息的工具。

數發部強調，這些App涉及跨境資料傳輸，且權限需求普遍偏高，加深資訊外洩疑慮，為降低公部門的資安風險，政府機關已明確規範不得於公務手機與電腦下載、安裝或使用上述App，以避免成為資安破口。

數發部同時也提出3項防護建議，第一，下載App前詳閱隱私政策，確認個資是否可能被傳輸至高風險地區；第二，檢視所要求的權限是否必要，並定期檢查手機權限設定，關閉如定位、相簿、通訊錄等非必要授權；第三，善用資安工具，如防毒軟體、簡訊與來電過濾及電信業者提供的網路防護服務，以阻擋惡意網站、釣魚連結、病毒或惡意程式。

