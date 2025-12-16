用戶800萬就納管！馬來西亞新規 TikTok等6大社群平台受影響

即時中心／林韋慈報導

馬來西亞通訊監管機關日前發布聲明，宣布自2026年1月1日起，在該國擁有800萬及以上用户的所有實時通訊與社交媒體服務提供商，均需遵守馬國的許可制度框架，並且需依據當地法規核發牌經營。TikTok、Instagram等主要社群媒體都將自動納入馬來西亞法律監管範圍。

根據馬來西亞媒體報導，馬來西亞通訊及多媒體委員會（MCMC）於15日指出，凡是在馬來西亞擁有800萬名以上用戶，且受《應用服務提供者（類別）〔ASP（C）〕》牌照框架規範的網際網路即時通訊及社群媒體平台，將自2026年1月1日起，依據《1998年通訊及多媒體法令》，正式納入馬國內法律與監管體系。

MCMC表示，此舉旨在確保大型即時通訊與社群媒體服務提供者，能以有序、一致且有效的方式遵守馬來西亞相關法律與監管要求，並進一步強化平台責任，特別是在兒童與家庭保護等面向。

受影響的平台包括 WhatsApp、Telegram、Facebook、Instagram、TikTok以及 YouTube。MCMC 強調，相關平台仍可維持其既有的全球服務運作模式，此項措施也符合國際社會近年來對大型線上平台加強監管的趨勢。

