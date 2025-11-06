用手感受美沉浸式體驗展！手部SPA串珠手作手感日常新肌霓美感旅程

文／景點＋張盈盈整理報導

秋冬來臨，手的保養與滋潤更為重要！台灣質感保養品牌新肌霓INGENI，秉持「剛剛好的選擇，讓生活美得更有感」的品牌理念，推出沉浸式體驗展，預約就能到現場親自『用手感受美』，2025年初全新推出的美手霜上市後更突破銷售紀錄造成搶購熱潮，而與馬來貘合作推出的聯名美背計劃亦成為收藏焦點！都是讓消費者緊緊跟隨新肌霓INGENI保養的契機！

這次推出的沉浸式策展《手感日常 Hands On Living》，於11月7日至11月9日在台北知名藝廊 Contemporary by U 盛大展開，現場設有手部SPA、串珠手作、共創畫布等互動體驗，打造一場從指尖開始的美感旅程。

策展概念：手感日常，美從指尖開始發酵

展覽現場規劃多個沈浸互動區，邀請參與者透過手部SPA、嗅香體驗、創作與串珠等動作，重新以雙手認識日常之美。展覽空間以色彩與香氣為引導，從入口的映色裝置緩步而入，淡雅香氣隨之環繞，在互動與保養體驗之間，邀請參與者開啟一場關於「美得有感」的自我探索之旅。

五大沉浸式體驗區，開啟一場手感與心靈的對話



場內特別打造五大互動體驗區域，透過色彩、觸感與香氛的交織，參與者得以開啟一場手感與心靈的雙重對話。





• 「手部靜心儀式」：以護手霜與精油香氣結合溫熱觸感，帶來放鬆的手部SPA體驗， 讓雙手在繁忙生活中獲得片刻停歇。



• 「七色心情籤詩」：以色彩映照情緒，引導參與者感受當下狀態，進行一場自我探索的心靈小旅程。



• 「串起你的日常敘事」：透過串珠手作，將心情與記憶轉化為專屬飾品，收藏屬於自己的生活故事。



• 「共創畫布」：在大型情緒牆上，以筆觸與色彩留下印記，與他人共同完成一幅流動的感受畫面。



• 「她的優雅時序」：以主題梳妝台呈現精選臉部與手部保養組合，邀請來訪者在日常中找回屬於自己的美學節奏。

新肌霓品牌創辦人Peter表示：「這次策展，我們希望讓來參加的人『用手感受美』，從保養到生活，都能找回屬於自己的節奏與溫度。」

2017年創立的新肌霓INGENI，首創「穿的美背保養」引起關注，在保養圈嶄露頭角。八年來始終專注於身體保養領域，並於 2022 年以「7 色新肌美學」的色相環，對應七種肌膚困擾，重新定義肌膚的專屬解方，形成獨特品牌辨識度。

品牌名稱 INGENI 源自 Ingenious (創新) + Skin (肌膚) + Gene (基因)，象徵為肌膚各部位打造「剛剛好的選擇」：不偏心，專心照顧每一個容易被忽略的部位；選用臉部等級有效成分（如積雪草、高效緊緻複合胜肽、Totarol™ 等），讓保養回歸科學與感受的平衡。

這次策展不僅是品牌精神的展現，更是對「高效與溫和並存」理念的完美實踐。現場矚目的焦點之一，正是品牌歷經八年深耕身體保養後，正式推出的臉部保養系列。新肌霓將經典的「複合三重酸」配方，以黃金比例為臉部肌膚重新量身打造，推出「煥顏淨膚拋光露」與「A5 複合酸痘走精華」。臉部系列新品自上市以來，已迅速獲得消費者好評，象徵著新肌霓正式從身體保養專家，進化為提供「從頭到腳完整呵護」的全方位品牌，讓消費者能在展場中，親身體驗這份由身體煥亮至臉龐的溫和光澤。

